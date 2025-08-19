Presidente da CBF diz que produção de camisa vermelha da seleção foi interrompida

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, disse ter vetado a utilização de uma camisa vermelha para a seleção brasileira. O dirigente, que assumiu em maio o cargo maior da entidade, teve o que chamou de "reunião de urgência" com a Nike para interromper a produção, que já estava em andamento.

"Pedi que a produção fosse parada. Não queria perder o simbolismo histórico nosso. É só olhar, no símbolo da CBF não tem o vermelho, não teria por quê fazer uma camisa vermelha para a nossa seleção", afirmou o cartola, em entrevista ao SporTV.

A notícia da criação do uniforme vermelho surgiu em abril, um mês antes da eleição do roraimense de 41 anos. A roupa, que seria utilizada na Copa do Mundo de 2026, rapidamente foi ligada a uma questão política. A camisa tradicional amarela vem sendo utilizada nos últimos anos como símbolo da direita, e o vermelho é historicamente associado à esquerda.

Segundo Xaud, sua motivação na interrupção não foi essa.

"Fui totalmente contra o vermelho, mas não por ideologia política. Foi pelo patriotismo que tenho pela bandeira. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são as cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas", disse.

"Realmente, estava em produção, pedi para parar. A Nike atendeu o pedido, entendeu. Expliquei a eles o motivo e começaram logo na sequência a produção do nosso uniforme dois, azul. Está bonito para caramba", acrescentou Xaud.