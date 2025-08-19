Salvador e região realizam encontro cultural internacional de Capoeira

© <p>Shutterstock</p>

A cidade de Salvador e outros três municípios da região metropolitana da capital baiana recebem a partir desta terça-feira o Encontro Cultural e Intercâmbio Internacional que vai debater e levar a cultura da Capoeira para a população.

Com o tema “Capoeira, Alegria da Bahia”, o evento, que segue até o dia 31 de agosto, é promovido pela Associação Sociocultural e de Capoeira, Bloco Carnavalesco Afro Mangangá.

Nove bairros de Salvador e as cidades de Lauro de Freitas, Simões Filho e Camaçari receberão ações do Projeto Artes em Movimento, desenvolvido pela Mangangá há 24 anos.

O encontro também celebra o legado de Washington Bruno da Silva, o Mestre Canjiquinha, referência da Capoeira Angola, que se estivesse vivo estaria celebrando seu centenário. Ele faleceu em 1994.

Cada núcleo terá uma programação diferenciada que envolve ações como oficinas de capoeira, maculelê, percussão, muzenza, samango e samba de roda; debates sobre a importância da capoeira como ferramenta de inclusão; políticas públicas voltadas para a prática da arte; peça de teatro; shows e bate papo sobre a figura de Mestre Canjiquinha.

A programação também conta com a Noite de Gala da Capoeira no Teatro 2 de Julho, que fica no bairro Federação, que terá entre outras atrações a exibição do documentário “Mestre Tonho Matéria - Vida de um Capoeira” e também o Festival Samba Reggae.

Já no último dia do evento, em 31 de agosto, o Teatro da Universidade do Estado da Bahia terá apresentações artísticas, batizados, troca de graduação e formatura de capoeiristas.

O calendário dia a dia do Intercâmbio Cultural está disponível no instagram do Mangangá, @blocodacapoeiraoficial.