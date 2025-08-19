Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro

Pela primeira vez na América do Sul, o Campeonato Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta-feira (20) na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. A 41ª edição da competição reunirá mais de 300 atletas de 78 países, entre eles o Brasil, que busca uma medalha inédita no Mundial.
Na disputa do conjunto, a amarelinha contará com Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. A equipe brasileira vive um bom momento: em julho, o quinteto conquistou medalha de ouro inédita para o país no conjunto geral (soma das notas das séries cinco arcos e mista), na etapa da Copa do Mundo em Milão (Itália). Nos Jogos de Paris, o conjunto brasileiro ficou na quarta posição na final dos cinco arcos, resultado histórico da modalidade no país.
Programação
Quarta-feira (20)
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A
12h-12h45 – Cerimônia de abertura
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D
Quinta (21)
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica
Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C
Sexta (22)
14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)
Sábado (23)
14h-16h30 – Ginástica Rítmica de Conjunto – All-around– 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
17h-19h – Ginástica Rítmica de Conjunto
All-around – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
Domingo (24)
11h-11h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – arco
11h40-12h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – bola
12h50-13h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 5 fitas
14h-14h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – maças
14h40-15h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – fita
15h50-16h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos