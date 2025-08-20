PSG teme possível racha entre zagueiro e goleiro por guerra da Ucrânia

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A contratação do zagueiro Illia Zabarnyi, 22, pelo Paris Saint-Germain, ao custo de 63 milhões de euros (R$ 403 milhões), pode gerar tensão no elenco do clube francês.

O jogador ucraniano chegou a Paris comprometido a apoiar publicamente seu país na guerra contra a Rússia, que também tem um representante no time parisiense: o goleiro Matvey Safonov, 26.

Segundo o jornal português A Bola, já teria ocorrido um princípio de atrito entre os dois após a mulher de Zabarnyi, Angelina Zabarnyi, divulgar e, posteriormente, apagar uma mensagem nas redes sociais. No texto, ela escreveu que "é uma pena que eles não possam ser varridos da face do planeta para sempre", referindo-se aos russos.

Em outra postagem, acrescentou: "Meu Deus, como esses canalhas estão ofendidos! Só existe uma verdade: o mundo inteiro odeia! Terroristas não têm o direito de existir nem de serem bem tratados".

As publicações de Angelina foram amplamente debatidas pela imprensa francesa, assim como suas possíveis repercussões no elenco do PSG. No clube, há preocupação de que o episódio possa afetar a relação entre os jogadores e comprometer o desempenho da equipe.

Apesar disso, publicamente, nem o PSG nem os atletas comentaram o caso.