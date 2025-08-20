Fluminense liquida América de Cali em noite histórica de Fábio e avança na Sula

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fábio comemorou o recorde de jogador com mais partidas na história do futebol em grande estilo. O Fluminense espantou qualquer possibilidade de zebra, venceu o América de Cali por 2 a 0, no Maracanã, e se garantiu nas quartas de final da Sul-Americana.
O Fluminense usou justamente um conterrâneo do colombiano América de Cali para sair vitorioso. Serna anotou um gol e foi grande "veneno" do time carioca durante a partida. Martinelli também deixou o dele.
O agregado foi fechado em 4 a 1 a favor do Fluminense. Na ida, o Tricolor das Laranjeiras havia vencido por 2 a 1, na Colômbia.
A equipe brasileira espera por Lanús (ARG) ou Central Córdoba (ARG) nas quartas da Sul-Americana. No jogo de ida, o Central venceu por 1 a 0, em casa. O duelo de volta será disputado na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). As datas e horários da fase seguinte ainda serão divulgados pela Conmebol.
O Fluminense volta a campo no próximo sábado. Às 16h (de Brasília), a equipe visita o Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileiro.
Fábio viveu uma noite histórica no Maracanã. O goleiro chegou ao seu 1.391° jogo e se isolou como o jogador que mais disputou partidas no futebol mundial -ele estava igualado com o ex-goleiro inglês Peter Shilton.
A família marcou presença até dentro de campo. O goleiro entrou no gramado acompanhado da filha Valentina. Depois, foi ovacionado pela torcida: "Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil, Fábio", gritaram os torcedores. O camisa 1 usou um patch comemorativo na camisa.
Fábio quase não trabalhou, mas foi seguro quando acionado. O goleiro viu a defesa conter quase todas as poucas investidas do adversário. Quando as finalizações chegaram, ele encaixou sem grandes problemas.
As homenagens seguiram após o fim da partida. Fábio recebeu uma placa, uma quadro e foi cumprimentado pelos companheiros e demais funcionários do Fluminense.
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (Ganso); Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (John Kennedy). T.: Renato Gaúcho
AMÉRICA DE CALI
Soto; Tovar, Bocanegra, Pestaña (Lucumí) e Mina; Carrascal e Escobar (Paz); Candelo (Castillo), Barrios e Murillo (Ramos); Holgado (Garcés). T.: Gabriel Raimondi
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Gols: Serna (22'/1°T), Martinelli (10'/2°T)
Cartões amarelos: Pestaña, Candelo (AME)