Vasco encontra o Juventude em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (20), o Vasco encontra o Juventude em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 19h (de Brasília).
O cruzmaltino busca estabilidade e quer mostrar que pode manter sequência de vitórias após massacre contra o Santos por 6 a 0. Antes, o time carioca ficou cinco jogos sem vencer.
Em baixa, o Juventude vem de sequência de empates e derrotas, com poucas vitórias.
Tabela do Brasileiro
O Vasco é o 16º colocado na tabelo do Brasileiro, com 19 pontos e 18 jogos disputados. Um triunfo neste jogo atrasado dará um alívio contra a zona de rebaixamento. Uma nova vitória joga a equipe para 14ª colocação e ainda com um jogo a menos que alguns rivais.
O Juventude está em 18º lugar na tabela, também tem 18 jogos, porém com 15 pontos, dentro do Z4. Vencer a partida significa mostrar que está vivo na luta contra o rebaixamento para a Série B do ano que vem.
Duelo Juventude x Vasco
Juventude
Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón. Técnico: Thiago Carpini.
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Luca Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
