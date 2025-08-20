Corinthians prepara 3ª proposta para quitar dívida por Félix

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ter as duas primeiras propostas recusadas, o Corinthians prepara uma terceira investida para renegociar a dívida com o Santos Laguna, do México, e encerrar o transfer ban.

TIMÃO VAI PROPOR QUITAR MAIS DE 50% À VISTA

A reportagem apurou que a diretoria alvinegra mantém conversas diárias com o Santos Laguna e deve apresentar uma nova proposta nos próximos dias. O Timão deve US$ 6,145 milhões (R$ 33,47 milhões na cotação atual) ao time mexicano pela compra do zagueiro Félix Torres.

O Corinthians vai propor um acordo superior ao último, que previa quitação de 50% da dívida à vista e o restante do valor parcelado em cinco vezes. O departamento financeiro do clube paulista busca recursos, mas já conta com algumas antecipações, principalmente o adiantamento de R$ 50 milhões da Nike, após a renovação de contrato por uma década.

O Santos Laguna já recusou duas propostas do Alvinegro, sendo a primeira com entrada de 30% do valor. No entanto, existe otimismo no avanço das negociações desde que os mexicanos responderam aos contatos do Corinthians. Antes disso, a diretoria do Timão estava sendo ignorada.

RELEMBRE O CASO

O Santos Laguna acionou a Fifa em maio de 2024, após o fim do prazo que o Corinthians tinha para quitar a segunda parcela. Além dos US$ 4,5 milhões restantes do negócio original, o clube alvinegro deve arcar com multas, que completam o valor de US$ 6,1 milhões devidos.

Após ser notificado pela Fifa, o departamento jurídico do Corinthians recorreu ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) para evitar a punição, mas perdeu em todas as instâncias. O clube tinha até a última segunda para quitar o débito à vista. Corinthians e Santos Laguna se reuniram nas últimas semanas, mas não chegaram a um acordo amigável para resolver a questão.

Por ora, o Corinthians não pode registrar jogadores por três janelas de transferências. O período inclui a atual e as duas que vêm pela frente.

O Corinthians ainda pode enfrentar outras duas punições referentes à contratação de Garro e à rescisão de Matías Rojas. Ambos os casos se arrastam desde o ano passado e estão em trâmite nas instâncias esportivas. O clube foi condenado pela Fifa nos dois casos, mas recorreu.