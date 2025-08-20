Marseille dispensa dois jogadores após "extrema violência" no vestiário

© Getty Images

Pablo Longoria, presidente do Olympique de Marseille, quebrou o silêncio nesta quarta-feira sobre a polêmica envolvendo Jonathan Rowe e Adrien Rabiot, que foram colocados na lista de transferências após protagonizarem um “episódio de extrema violência” no vestiário.

“Um episódio de extrema gravidade e violência, algo inédito. Tivemos que tomar uma decisão depois de um evento que ultrapassou os limites do aceitável em um clube de futebol, como em qualquer outra organização”, disse Longoria em entrevista à AFP, citada pelo L’Équipe, antes de dar mais explicações.

“É uma decisão que protege a instituição e que protege a temporada. Roberto De Zerbi é treinador há 13 anos, Medhi Benatia [dirigente] está no futebol de alto nível desde os 22 anos, eu comecei no futebol profissional há 20 anos. Acho que os três temos experiência suficiente para dizer que nunca vimos nada parecido em um vestiário”, afirmou o presidente do Marseille, que admitiu sentir vergonha pelo caso.

“Vocês acham que eu, como presidente do Olympique de Marseille, estou feliz por chegar a esse tipo de situação com um dos jogadores de maior destaque da temporada passada e que eu mesmo tinha apontado como exemplo? Honestamente, como clube, estamos sofrendo com essa situação. Somos vítimas de uma situação, uma briga sem limites, completamente inédita no mundo do futebol”, lamentou Longoria.

O que aconteceu?

O desentendimento entre Jonathan Rowe e Adrien Rabiot aconteceu na última sexta-feira, logo após a derrota do Marseille na estreia da nova temporada, contra o Rennes (0 a 1). Segundo relatos da imprensa francesa, a discussão entre os dois escalou no vestiário e terminou em agressões físicas, deixando os companheiros de equipe chocados. A RMC Sport destacou que Rabiot teria tido a postura mais agressiva.

O Marseille agiu rapidamente e barrou a dupla de comparecer ao treino de segunda-feira, antes de anunciar oficialmente, no dia seguinte, que ambos seriam colocados na lista de transferências.

“O Olympique de Marseille anuncia que Adrien Rabiot e Jonathan Rowe foram colocados na lista de transferências do clube. Essa decisão foi tomada devido ao comportamento inaceitável no vestiário após a partida contra o Stade Rennais, em conjunto com a comissão técnica e de acordo com o código de conduta interno do clube. A decisão foi comunicada pelo clube aos dois jogadores na segunda-feira”, dizia o comunicado oficial da equipe francesa.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2025

O que vem pela frente?

Afastados da equipe, Jonathan Rowe e Adrien Rabiot agora terão que buscar novos clubes para seguir suas carreiras.

O jovem atacante inglês, de 22 anos, havia sido recentemente contratado em definitivo do Norwich, após uma primeira temporada por empréstimo ao clube francês. Com o desempenho de 2024/25, Rowe convenceu a diretoria do Marseille a pagar 14,5 milhões de euros ao Norwich, além dos 2 milhões já pagos pela taxa de empréstimo. No entanto, após o episódio, ele acabou afastado e pode estar de volta à Inglaterra.

Já Adrien Rabiot, meio-campista da seleção francesa com grande experiência no futebol europeu, tendo passado por clubes como PSG e Juventus, vê esse episódio marcar sua carreira de forma negativa.

Leia Também: Abel tem dilema e pode ser obrigado a escalar titulares mesmo com 'gordura'



