Salah explica como o plantel do Liverpool lida com a morte de Diogo Jota

Mohamed Salah foi eleito, na noite de terça-feira, o melhor jogador do ano da Premier League pela Associação de Futebolistas Profissionais e admitiu que o elenco do Liverpool passou por momentos muito difíceis devido à morte do companheiro de equipe Diogo Jota. Em entrevista à BBC, o craque egípcio foi convidado a explicar como os jogadores dos reds têm lidado com a perda de alguém tão importante.

“Foi um pouco complicado para todos nós, mas estou feliz que estejamos lidando com isso de uma maneira positiva. Só precisamos fazer o nosso trabalho e, no fim das contas, a vida continua”, disse Salah, que continuou:

“Precisamos apenas estar focados no nosso objetivo e expressar os nossos sentimentos de vez em quando. Temos que manter a concentração no nosso ofício”, acrescentou o camisa 11, que na última sexta-feira não escondeu a emoção ao ouvir os torcedores do Liverpool cantarem o nome de Diogo Jota em Anfield.

O clube tem feito diversas homenagens tanto a Diogo Jota quanto ao seu irmão, André Silva, que morreram no dia 3 de julho, em um acidente de carro em Zamora, na Espanha. Os dois jogadores estavam em um veículo que perdeu o controle após o estouro de um pneu e acabou pegando fogo.

No primeiro jogo em casa da nova temporada, o Liverpool contou com o apoio da torcida para levantar um mosaico com os nomes de Diogo Jota e André Silva nas arquibancadas, seguido de um minuto de silêncio de forte comoção. A família de Jota esteve presente nesse momento de tributo ao eterno camisa 20 do clube inglês.

Salah também quis prestar sua homenagem pessoal ao amigo e colega de time: ao marcar o gol que definiu o placar final, ele reproduziu uma das comemorações características de Diogo Jota.

Equipe do ano revelada



A seleção da temporada foi formada por:

Goleiro: Matz Sels (Nottingham Forest)

Defensores: William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhães (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool) e Milos Kerkez (Bournemouth, atualmente no Liverpool)

Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool) e Alexis Mac Allister (Liverpool)

Atacantes: Mohamed Salah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle) e Chris Wood (Nottingham Forest)

Na disputa pelo prêmio de melhor jogador do ano também estavam o português Bruno Fernandes (Manchester United), o sueco Alexander Isak (Newcastle), os ingleses Declan Rice (Arsenal) e Cole Palmer (Chelsea), além do argentino Alexis Mac Allister. Mas foi Salah quem levou a melhor, após ter contribuído diretamente para a conquista do título inglês com 29 gols marcados na última edição da Premier League.

Recentemente, o egípcio de 33 anos renovou contrato com o Liverpool. Ele iniciou sua nona temporada no clube, onde joga desde 2017, e já soma um gol em dois jogos disputados em 2025/26.

