Salah explica como o plantel do Liverpool lida com a morte de Diogo Jota

Craque egípcio venceu prémio de melhor jogador do ano após um período complicado no verão, por conta da morte de um colega de equipa de quem era próximo. Salah acredita que o grupo tem dado uma boa resposta e pede foco no trabalho.

© Getty Images

20/08/2025 13:24 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Esporte

Diogo Jota

Mohamed Salah foi eleito, na noite de terça-feira, o melhor jogador do ano da Premier League pela Associação de Futebolistas Profissionais e admitiu que o elenco do Liverpool passou por momentos muito difíceis devido à morte do companheiro de equipe Diogo Jota. Em entrevista à BBC, o craque egípcio foi convidado a explicar como os jogadores dos reds têm lidado com a perda de alguém tão importante.

 

“Foi um pouco complicado para todos nós, mas estou feliz que estejamos lidando com isso de uma maneira positiva. Só precisamos fazer o nosso trabalho e, no fim das contas, a vida continua”, disse Salah, que continuou:

“Precisamos apenas estar focados no nosso objetivo e expressar os nossos sentimentos de vez em quando. Temos que manter a concentração no nosso ofício”, acrescentou o camisa 11, que na última sexta-feira não escondeu a emoção ao ouvir os torcedores do Liverpool cantarem o nome de Diogo Jota em Anfield.

O clube tem feito diversas homenagens tanto a Diogo Jota quanto ao seu irmão, André Silva, que morreram no dia 3 de julho, em um acidente de carro em Zamora, na Espanha. Os dois jogadores estavam em um veículo que perdeu o controle após o estouro de um pneu e acabou pegando fogo.

No primeiro jogo em casa da nova temporada, o Liverpool contou com o apoio da torcida para levantar um mosaico com os nomes de Diogo Jota e André Silva nas arquibancadas, seguido de um minuto de silêncio de forte comoção. A família de Jota esteve presente nesse momento de tributo ao eterno camisa 20 do clube inglês.

Salah também quis prestar sua homenagem pessoal ao amigo e colega de time: ao marcar o gol que definiu o placar final, ele reproduziu uma das comemorações características de Diogo Jota.

Equipe do ano revelada

A seleção da temporada foi formada por:

Goleiro: Matz Sels (Nottingham Forest)
Defensores: William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhães (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool) e Milos Kerkez (Bournemouth, atualmente no Liverpool)
Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool) e Alexis Mac Allister (Liverpool)
Atacantes: Mohamed Salah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle) e Chris Wood (Nottingham Forest)
Na disputa pelo prêmio de melhor jogador do ano também estavam o português Bruno Fernandes (Manchester United), o sueco Alexander Isak (Newcastle), os ingleses Declan Rice (Arsenal) e Cole Palmer (Chelsea), além do argentino Alexis Mac Allister. Mas foi Salah quem levou a melhor, após ter contribuído diretamente para a conquista do título inglês com 29 gols marcados na última edição da Premier League.

Recentemente, o egípcio de 33 anos renovou contrato com o Liverpool. Ele iniciou sua nona temporada no clube, onde joga desde 2017, e já soma um gol em dois jogos disputados em 2025/26.

