Ex-jogador de seleção é encontrado morto em casa aos 40 anos

O Orlando Pirates, um dos clubes mais tradicionais da África do Sul, confirmou nesta segunda-feira (18) a morte do ex-atacante Tendai Ndoro, aos 40 anos. O ex-jogador foi encontrado sem vida em sua casa, em Joanesburgo.
Em nota publicada nas redes sociais, a equipe sul-africana lamentou a perda.
"O clube apresenta sentidas condolências à sua família, amigos e entes queridos durante este momento difícil.", escreveu o Orlando Pirates.
Orlando Pirates Football Club is deeply saddened to learn of the passing of our former striker, Tendai Ndoro (2015–2017).
The club extend heartfelt condolences to his family, friends, and loved ones during this difficult time.
⭐#OrlandoPirates#OnceAlways pic.twitter.com/hJQzjWgxe5
Ndoro teve passagem marcante pelo time entre 2015 e 2017. Durante esse período, tornou-se uma das principais referências ofensivas do elenco, conquistando espaço e a admiração da torcida.
A carreira do atacante também incluiu passagens por outras equipes relevantes do futebol africano e internacional. Ele começou no Chicken Inn, do Zimbábue, e atuou ainda pelo Black Aces, da África do Sul. No exterior, vestiu a camisa do Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. De volta ao futebol sul-africano, jogou por Ajax Cape Town e Highlands Park FC, consolidando sua trajetória como um atacante experiente e respeitado.
Além da carreira em clubes, Ndoro também defendeu a seleção do Zimbábue. Foram 14 jogos com a camisa da equipe nacional, em compromissos que marcaram sua presença no cenário do futebol internacional.
O anúncio da morte gerou comoção entre torcedores e admiradores do atleta, que lembraram momentos importantes de sua trajetória profissional. Nas redes sociais, fãs e ex-companheiros destacaram o talento e a dedicação de Ndoro ao esporte.
A causa da morte não foi divulgada.
