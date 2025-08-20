Ex-jogador de seleção é encontrado morto em casa aos 40 anos

© Getty Images

O Orlando Pirates, um dos clubes mais tradicionais da África do Sul, confirmou nesta segunda-feira (18) a morte do ex-atacante Tendai Ndoro, aos 40 anos. O ex-jogador foi encontrado sem vida em sua casa, em Joanesburgo.

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe sul-africana lamentou a perda.

"O clube apresenta sentidas condolências à sua família, amigos e entes queridos durante este momento difícil.", escreveu o Orlando Pirates.

Ndoro teve passagem marcante pelo time entre 2015 e 2017. Durante esse período, tornou-se uma das principais referências ofensivas do elenco, conquistando espaço e a admiração da torcida.

A carreira do atacante também incluiu passagens por outras equipes relevantes do futebol africano e internacional. Ele começou no Chicken Inn, do Zimbábue, e atuou ainda pelo Black Aces, da África do Sul. No exterior, vestiu a camisa do Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. De volta ao futebol sul-africano, jogou por Ajax Cape Town e Highlands Park FC, consolidando sua trajetória como um atacante experiente e respeitado.

Além da carreira em clubes, Ndoro também defendeu a seleção do Zimbábue. Foram 14 jogos com a camisa da equipe nacional, em compromissos que marcaram sua presença no cenário do futebol internacional.

O anúncio da morte gerou comoção entre torcedores e admiradores do atleta, que lembraram momentos importantes de sua trajetória profissional. Nas redes sociais, fãs e ex-companheiros destacaram o talento e a dedicação de Ndoro ao esporte.

A causa da morte não foi divulgada.

