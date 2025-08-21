Notícias ao Minuto
Palmeiras oficializa a contratação do lateral-esquerdo Jefté, ex-Rangers, por cerca de 6 milhões de euros (R$ 38,3 milhões). O jogador de 21 anos, destaque no Campeonato Escocês, assina contrato de cinco temporadas e chega para disputar posição com Piquerez após a saída de Vanderla

Palmeiras anuncia Jefté como novo reforço para a lateral-esquerda

© Palmeiras

Folhapress
21/08/2025 12:15 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Palmeiras ,Jefté

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do lateral-esquerdo Jefté, que estava no Rangers, da Escócia.
O UOL apurou que o valor total da operação rondará a casa dos 6 milhões de euros (R$ 38,3 milhões). Jefté assinará contrato por cinco temporadas.

 

O defensor de 21 anos já estava em São Paulo nesta terça-feira, quando passou por exames médicos. O Palmeiras finalizou os últimos trâmites burocráticos nas últimas horas para a oficialização da aquisição.

Recém-eleito o melhor lateral da última temporada do Campeonato Escocês, Jefté vivia ótimo momento no Rangers, que terminou o torneio na 2° posição.

Ele é formado nas categorias de base do Fluminense, mas nunca chegou a atuar profissionalmente nas Laranjeiras. Aos 19 anos, se mudou para o Chipre para defender o APOEL. Logo depois, firmou sua ida à Escócia.

Um novo lateral-esquerdo virou prioridade no Palmeiras depois da venda de Vanderlan ao Red Bull Bragantino. Agora, Jefté dividirá o setor com Piquerez.

Palmeiras recebe Universitario e joga tranquilo para confirmar classificação na Libertadores

Palmeiras recebe Universitario e joga tranquilo para confirmar classificação na Libertadores

Palmeiras recebe o Universitario no Allianz Parque nesta quinta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após vencer por 4 a 0 no Peru, o time de Abel Ferreira pode perder por até três gols e ainda garantir vaga nas quartas

Estadao Conteudo | 09:30 - 21/08/2025

