Messi desfalca Inter Miami e assiste ao show de Suárez na Leagues Cup

O Inter Miami garantiu, no noite desta quinta-feira (21), vaga nas semifinais da Leagues Cup ao vencer o Tigres, do México, por 2 a 1, no Chase Stadium, na Flórida. A partida ficou marcada pela ausência de Lionel Messi, que acompanhou o jogo das arquibancadas.

Sem o craque argentino, coube a Luis Suárez decidir. O uruguaio de 38 anos marcou os dois gols da equipe em cobranças de pênalti, aos 23 e aos 44 minutos do segundo tempo. Entre eles, Ángel Correa, reforço recém-chegado ao Tigres, havia empatado o duelo aos 22 da etapa final.

Com o resultado, o Inter Miami avançou e agora enfrentará o rival Orlando City, na próxima terça-feira (26), também pelas semifinais da competição. Essa é apenas a terceira edição da Leagues Cup: o time da Flórida foi campeão em 2023, enquanto o Columbus Crew levou o título em 2024.

A ausência de Messi levantou dúvidas sobre sua condição física. O técnico Javier Mascherano já havia alertado, em entrevista coletiva na terça-feira, que o camisa 10 sentiu desconforto na última partida, contra o LA Galaxy, quando entrou no segundo tempo, marcou um gol e deu uma assistência para Suárez. Apesar de ter viajado com o elenco para o estádio, Messi apareceu em trajes casuais e não foi relacionado.

O argentino já havia ficado duas semanas afastado no início de agosto, após sofrer uma lesão muscular contra o Necaxa. Agora, resta saber se houve agravamento do problema ou uma nova contusão. O Inter Miami volta a campo na madrugada de domingo (24), quando visita o DC United pela temporada regular da MLS, e Messi é dúvida.

Até o momento, o craque acumula 25 gols e 11 assistências em 32 partidas no ano de 2025, seu terceiro nos Estados Unidos após deixar o Paris Saint-Germain em 2023.




