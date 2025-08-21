AC Milan mantém interesse em Conrad Harder mesmo após reforço no ataque

© Getty Images

O AC Milan segue interessado na contratação de Conrad Harder e ainda não desistiu de fechar um eventual acordo com o Sporting, mesmo estando prestes a anunciar a chegada de um reforço para o ataque, segundo informou Gianluca Di Marzio nesta quarta-feira.

O clube italiano se prepara para concluir um empréstimo com opção de compra de Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, avaliado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões). Ainda assim, a operação não inviabiliza uma futura investida pelo jovem atacante dinamarquês, de acordo com o jornalista.

A diretoria do Milan quer reforçar o setor ofensivo à disposição de Massimiliano Allegri, novo treinador escolhido para suceder o português Sérgio Conceição. Nesse sentido, Harder segue na lista de alvos, principalmente após o clube arrecadar 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) com a venda de Noah Okafor ao Leeds United.

Espaço reduzido em Alvalade

Com a saída de Viktor Gyokeres para o Arsenal, havia uma oportunidade para Harder ganhar espaço. No entanto, o jovem atacante nórdico sentiu a pressão na pré-temporada e decepcionou no primeiro jogo oficial da época, contra o Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira.

A diretoria do Sporting, presidida por Frederico Varandas, já havia se precavido da saída do artilheiro sueco para o Arsenal — que pode render mais de 70 milhões de euros (R$ 423 milhões) — e contratou o colombiano Luis Suárez, do Almería, por 22,1 milhões de euros (R$ 133 milhões), com possibilidade de pagar mais 5,2 milhões (R$ 31 milhões) em metas.

A chegada do atacante de 27 anos relegou novamente Harder ao banco de reservas, condição que já havia enfrentado sob os comandos de Ruben Amorim, João Pereira e, mais recentemente, Rui Borges.

Suárez já mostrou serviço, marcando dois gols em três jogos e se destacando pela boa ligação com os companheiros de ataque, o que reforça que Harder ainda está longe de atingir seu melhor nível no Sporting.

Diante disso, o atacante de 20 anos pode considerar uma saída em busca de mais tempo de jogo e protagonismo. Contratado há cerca de um ano, Harder custou 19 milhões de euros (R$ 115 milhões), vindo do Nordsjaelland.

Na sua primeira temporada pelo Sporting, marcou 11 gols e deu sete assistências em 47 jogos, sendo peça importante na conquista da dobradinha — o título do Campeonato Português e da Taça de Portugal.

Mais interessados

O AC Milan, porém, não está sozinho na corrida. Rennes (França), RB Leipzig (Alemanha) e Fiorentina (Itália) também já demonstraram interesse em Conrad Harder.

O atacante tem contrato com o Sporting até junho de 2029 e uma cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euros (R$ 484 milhões).



