Palmeiras só perde vaga nas quartas da Libertadores com 'virada impossível'

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Com um saldo de quatro gols construídos na última semana, o Palmeiras precisa sofrer uma virada nunca antes registrada na história da Copa Libertadores para ser eliminado pelo Universitario, no Allianz Parque, nesta quinta.

VANTAGEM CONFORTÁVEL

O Palmeiras está com um pé nas quartas de final da Libertadores. Na quinta-feira passada, o Alviverde viajou até Lima, no Peru, e goleou o Universitario por 4 a 0, encaminhando sua classificação ainda no jogo de ida.

E uma virada do Universitario não seria apenas surpreendente, mas inédita. Os peruanos precisam construir uma vitória por cinco gols de saldo para reverter a goleada de quatro gols da ida, algo que jamais aconteceu anteriormente na história da Libertadores.

Até nesta quinta-feira (21), a maior virada da história do continental aconteceu em 2012, quando a Universidad de Chile reverteu um 4 a 1 contra o Deportivo Quito. No confronto de volta, os chilenos aplicaram uma goleada por 6 a 0 e avançaram às quartas de final daquele ano. A equipe viria a ser eliminada nas semis pelo Boca Juniors, que protagonizou a final contra o Corinthians.

O Palmeiras, portanto, ostenta um "número mágico", já que, em toda a história da Libertadores, nenhuma equipe com uma vantagem de quatro gols ou mais construída no jogo de ida foi eliminada.

O segundo jogo do confronto acontece nesta quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Universitario precisa vencer por cinco gols de saldo ou mais; em caso de empate, a decisão vai para a disputa de pênaltis.