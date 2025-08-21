Notícias ao Minuto
O segundo jogo da NFL no Brasil será entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no dia 5 de setembro, às 21h15, na Neo Química Arena, em São Paulo

Game oficial da NFL tem música de artista brasileiro pela primeira vez

© Getty Images

Folhapress
21/08/2025 19:36 ‧ há 49 minutos por Folhapress

Esporte

NFL

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Às vésperas do segundo jogo da NFL em território nacional, pela primeira vez um artista brasileiro integra a trilha sonora do jogo oficial da liga, o Madden NFL 26. Trata-se do paulistano Zerb.

 

O DJ e produtor Zerb entrou para a trilha com a faixa "Location". A música é uma parceria com Wiz Khalifa e Ty Dolla $ign e já ultrapassou 20 milhões de reproduções nos aplicativos de streaming.

Para o brasileiro, ver sua música entrar na trilha de um jogo é um sonho. Em entrevista ao UOL, Zerb contou ser fã de videogames, de onde vem seu nome artístico.

Poucos sabem, mas o meu nome, Zerb - apesar de também fazer parte do meu sobrenome - veio do meu nickname no videogame. Quando lancei minha primeira música, 13 anos atrás, resolvi manter o mesmo nome. Desde então, um dos meus sonhos como artista sempre foi ter uma música minha em um jogo. Ter 'Location' no Madden26 não é só uma conquista profissional, sendo o primeiro brasileiro na trilha, mas também uma realização pessoal enorme como gamer e músico.

Aos 27 anos, Zerb vive ascensão internacional com grandes colaborações. O brasileiro alcançou mais de 300 milhões de reproduções com "Mwaki" e "Addicted", em parceria com o The Chainsmokers, e chamou atenção do Coldplay para produzir o sucesso "feelslikeimfallinginlove" com a banda britânica.

Nascido em São Paulo, Zerb já ultrapassou a marca de 10 milhões de ouvintes mensais. Em 2025, ele estreou sua primeira turnê nos Estados Unidos e lançou também 'In Love Today', em parceria com Jeremih, nome consagrado do R&B.

O segundo jogo da NFL no Brasil será entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no dia 5 de setembro, às 21h15, na Neo Química Arena, em São Paulo.

