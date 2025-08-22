Botafogo não resiste a bombardeio, perde para LDU e dá adeus ao sonho do bi

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sonho do bicampeonato consecutivo da Libertadores chegou ao fim para o Botafogo. Atual campeão, o Glorioso viu a vantagem construída no jogo de ida ir pelos ares cedo, perdeu para a LDU por 2 a 0, na altitude de Quito, e se despediu da competição nas oitavas de final.

Villamil e Alzugaray -este de pênalti- fizeram os gols do jogo. Inofensivo, o Botafogo não conseguiu reagir aos golpes dos equatorianos. A equipe carioca chegou a ter um jogador a mais após expulsão de Mina na reta final da partida.

A equipe equatoriana fechou o agregado do confronto em 2 a 1 a seu favor. Na ida, o Botafogo havia vencido a LDU por 1 a 0, com gol de Artur, no Nilton Santos.

A LDU vai encarar o São Paulo nas quartas de final. As datas e horários do confronto serão divulgados pela Conmebol, mas a previsão é de que ocorram nas semanas de 17 e 24 de setembro.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo. Às 18h30 (de Brasília), a equipe visita o Juventude, pela 21ª rodada do Brasileiro.

O Botafogo não conseguiu lidar com o bombardeio da LDU na altitude de Quito. A equipe equatoriana encurralou os brasileiros desde os primeiros minutos e mandou a vantagem do Botafogo pelos ares só com seis minutos de bola rolando.

Foram 20 chutes da LDU no jogo. E eles vieram de praticamente todas as formas possíveis: pelo chão, pelo alto e de bola parada. A classificação saiu em uma cobrança de pênalti com polêmica, mas não pela penalidade em si e sim por causa do lance anterior, um escanteio marcado para os equatorianos.

A queda é mais um baque do Botafogo em jogos de peso sob o comando de Davide Ancelotti. Antes, a equipe já havia sido derrotada por Palmeiras e Cruzeiro, em casa, em jogos diretos pelas primeiras posições do Brasileiro.

LDU

Valle; Adé, Mina e Quiñonez; Gruezo, Cornejo (Minda), Quintero e Villamil; Ramírez (Allala), Medina (Cabeza) e Alzugaray (Erique). T.: Tiago Nunes

BOTAFOGO

John; Vitinho, Marçal, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Arthur Cabral) e Allan (Newton); Savarino (Correa), Artur (Montoro) e Matheus Martins (Jeffinho). T.: Davide Ancelotti

Local: Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Alfredo Chade (ARG)

VAR: Germán Raul Delfino (ARG)

Gols: Villamil (6'/1°T), Alzugaray (14'/2°T)

Cartões amarelos: Danilo, Marlon Freitas, Barboza (BOT), Cornejo, Allala (LDU)

Cartão vermelho: Mina (LDU)