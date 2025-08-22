Atlético-MG mostra eficiência, vence Godoy Cruz e avança na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG usou a vantagem do jogo de ida para mostrar eficiência na Argentina, voltou a vencer o Godoy Cruz, desta vez por 1 a 0, e se garantiu nas quartas de final da Sul-Americana. Os mineiros haviam superado o rival por 2 a 1 na ida das oitavas.
Natanael foi o responsável pelo placar da partida: o gol, aliás, saiu no único chute certo do Galo em 90 minutos dentro do Estádio Feliciano Gambarte.
Os brasileiros vão encarar o Bolívar nas quartas. O time boliviano não enfrentou qualquer dificuldade para eliminar o Cienciano.
Diante da vantagem construída no duelo de ida, o Atlético-MG adotou uma postura mais conservadora no 1º tempo. Deu certo: o pênalti anulado para o Godoy Cruz assustou logo no começo, mas os brasileiros conseguiram sustentar as investidas argentinas com uma linha de defesa bastante organizada. Resultado? Everson pouco trabalhou.
Na etapa final, a primeira finalização certa do Galo na partida resultou em gol: Natanael caprichou após bate-rebate, superou o goleiro e tranquilizou o restante da partida para os comandados de Cuca.