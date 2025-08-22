Mundial de Ginástica no Brasil uniu América do Sul e abriu portas a países

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro sedia o primeiro Mundial de Ginástica Rítmica realizado em uma cidade da América do Sul e só foi possível após uma união no continente. Mais do que isso, o torneio no Brasil abriu portas para que alguns países pudessem participar pela primeira vez.

"Foi uma força que envolveu toda a América, em especial a América do Sul. Quando você sedia um campeonato, tem de pagar uma taxa que equivale a R$ 2,2 milhões. Naturalmente, as confederações dos países não têm esse recurso para poder postular essa candidatura. Houve uma assembleia da Federação Sul-Americana de Ginástica, da qual sou vice-presidente, e assinaram uma carta para dar apoio ao Brasil e [pedindo] uma prorrogação ao pagamento da taxa. Isso mostra o quanto a região esteve envolvida, e a federação internacional foi sensível para aceitar o pedido", afirma Ricardo Resende, presidente do Comitê Organizador Local.

Nesta edição da competição, seis países fazem a estreia: Paraguai, Peru, Costa Rica, Aruba, Costa do Marfim e Síria.

"Acho que é um momento de suma importância para a ginástica sul-americana, porque há países que não têm a possibilidade de viajar, devido aos custos, e estão participando aqui. Isso vai contribuir para o desenvolvimento da ginástica sul-americana", disse Ricardo Resende.

A ginasta peruana Lucerito Vargas acredita que a participação no torneio pode impulsionar o interesse na ginástica rítmica no país dela. A avaliação é compartilhada pela ginasta paraguaia Susana Dominguez.

"Eu me sinto super feliz de que o Mundial seja próximo ao Peru e que minha família possa ter vindo me apoiar. Eu gosto que esteja aqui no Brasil porque também ajuda a modalidade a ter mais visibilidade no meu país", diz Lucerito Vargas.

"Acho que, depois da minha participação, a ginástica rítmica do Paraguai vai ter a oportunidade de crescer muito mais. Estamos começando e minha meta é que cresça até chegar nas Olimpíadas. Ser em um país próximo ajudou bastante. Me alegro e me sinto em casa aqui também", afirma Susana Dominguez.

A costa-riquenha Gloriana Arquedas salientou que, na Arena 1 do Parque Olímpico, realizou um sonho que idealizou justamente nos Jogos Rio-2016.

"É um sonho que virou realidade. Estou muito orgulhosa de mim. Desde pequena, quando que vi a Rio-2016, me inspirei. Eu disse: 'um dia vou chegar a um cenário como esse'. Isso é super emocionante. Ser aqui na América ajudou muito. Tivemos essa oportunidade, ao estar mais perto, de poder participar. A ideia é que, a partir dessa participação, muitas garotas possam se inspirar e seguir crescendo, sonhando, assim como uma vez eu sonhei."

Ariana Croes, de Aruba, não segurou as lágrimas ao falar da participação no Mundial e foi outra a apontar que se sentiu em casa. "Estou muito emocionada de estar aqui com atletas olímpicas, pisar no mesmo lugar que elas. Estou muito feliz por meu país e pelas meninas que vão vir depois de mim. Estou muito feliz e orgulhosa de mim, da minha treinadora e toda Aruba. Me faz super feliz um Mundial na América do Sul, é como estar em casa. É uma competição super bonita".

Anais Ossonon celebrou o fato de o país estar em uma competição deste porte. "Sinto que é uma ótima oportunidade estar em uma competição tão grande. Estou muito orgulhosa e quero dizer muito obrigado pelo apoio. Represento o meu país há um ano e meio e estar aqui é uma chance de expandir a ginástica na Costa do Marfim e na África em geral. Temos ginástica na Costa do Marfim, mas poucos conhecem. Quero puder mudar um pouco isso".



MUNDIAL DE GINÁSTICA RÍTMICA

Onde: Arena 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Até quando? A competição vai até domingo (24)

Programação

22 de agosto

14h30 às 16h40 - Final Individual Geral - Grupo B (rank 10-18)

17h às 19h10 - Final Individual - Geral Grupo A (rank 01-09)

23 de agosto

14h às 16h30 Final Geral - Conjunto Grupo A

17h às 19h Final Geral - Conjunto Grupo B

24 de agosto

11h às 11h35 - Final Arco

11h40 às 12h15 - Final Bola

12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas

14h às 14h35 - Final Maças

14h40 às 15h15 - Final Fita

15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos

Ainda há ingressos? Há ingressos disponíveis, sendo a maioria pertencente ao terceiro lote. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site Ingresse.com.

Preços:

22/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 388 + taxas / meia: R$ 194,40 + taxas

Setor B - inteira: R$ 298,08 + taxas / meia: R$ 149,04 + taxas

Setor C - inteira: R$ 233,28 + taxas / meia: esgotado

23/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 492,48 + taxas

Setor B - inteira: R$ 388,80 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

24/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 583,20 + taxas / meia: esgotado

Setor B - inteira: R$ 492,48 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado