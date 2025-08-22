Ancelotti não convocará Rodrygo e abre leque para testes na seleção

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A próxima convocação da seleção brasileira não terá alguns figurões. Rodrygo, do Real Madrid, é um deles. O técnico Carlo Ancelotti usará os jogos contra Chile e Bolívia como uma oportunidade de observação de jogadores.

Surpresas que atuam no futebol brasileiro devem aparecer na convocação. O Brasil já está com vaga assegurada na Copa e a ideia é abrir o leque nesta data Fifa de setembro.

Em relação a Rodrygo, Ancelotti manteve contato com o jogador, como informou incialmente a ESPN, e explicou que mantém ele nos planos para a Copa, mas vai deixar para chamá-lo novamente mais adiante.

Vini Jr está suspenso no primeiro jogo e também deve ficar fora da convocação, até porque a viagem para a segunda partida é rumo à altitude boliviana.

Com Éder Militão, a abordagem foi o contrário. Ancelotti quer vê-lo na seleção agora, já que o zagueiro ficou muito tempo afastado devido a grave lesão no joelho.

CONTATOS E SINAIS

No Real Madrid, Ancelotti costumava manter um canal aberto de contato periódico com os jogadores. Apesar da distância, quer replicar o modelo na seleção.

A partir de outubro, nos amistosos contra Coreia e Japão, a seleção já deve ter mais a cara do que o treinador pensa para a Copa.

A lista para os jogos contra Chile e Bolívia é a primeira que Ancelotti participa desde o início do processo de observação de jogadores.