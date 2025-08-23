Estêvão, Paquetá e João Pedro brilham em jogo maluco à espera de convocação

© Getty Images

RENAN LISKAI E THIAGO ARANTES

SÃO PAULO, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - West Ham e Chelsea fizeram um jogo repleto de gols e que teve três brasileiros com atuações de destaque: Lucas Paquetá, Estêvão e João Pedro. A partida da segunda rodada do Campeonato Inglês terminou com goleada dos Blues por 5 a 1.

Estêvão foi titular pela primeira vez no Campeonato Inglês. O camisa 41, que iniciou entre os 11 após uma lesão de Palmer, errou ao tentar um passe de letra -a perda da bola originou o gol do West Ham. Ele se redimiu mais tarde, criando a jogada e dando a assistência para Enzo Fernández fazer o terceiro do Chelsea. No final do duelo, ainda ficou no quase após sair cara a cara com o goleiro rival e ter o chute travado.

Lucas Paquetá anotou um golaço e errou depois. O brasileiro soltou o pé de longe e acertou o ângulo para fazer o gol que abriu o placar -foi o primeiro dele após a absolvição na investigação sobre uma suposta participação em esquema de manipulação. Mais tarde, o camisa 10 errou ao tentar sair jogando e foi desarmado por Chalobah. Na jogada, Pedro Neto fez o segundo do Chelsea.

João Pedro fez um gol e deu duas assistências. O atacante fez o primeiro gol do Chelsea no jogo ao aparecer na segunda trave em cobrança de escanteio. Depois, fez o cruzamento para Pedro Neto completar e fazer o segundo dos Blues. Na etapa final, ainda serviu Chalobah no quinto tento após sobra de bola na área.

Andrey Santos também entrou em campo. O volante, que foi convocado por Ancelotti em junho, entrou no decorrer da etapa final, já com o jogo resolvido. Ele pouco conseguiu fazer.

O protagonismo do trio no clássico londrino vem às vésperas da segunda convocação de Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira divulgará a lista de convocados para os jogos contra Bolívia e Chile, pelas Eliminatórias, na próxima segunda-feira.

Dos três, apenas Estêvão esteve na primeira lista do técnico, em junho. Ele foi titular no empate com o Equador e nem sequer entrou na vitória sobre o Paraguai.

Paquetá espera voltar à seleção após ficar de fora das últimas listas enquanto aguardava resultado da investigação. O UOL apurou que o jogador não tem ideia se está na pré-lista enviada por Ancelotti nesta semana. O meia não disputa um jogo pelo Brasil desde o dia 20 de novembro de 2024, no empate com o Uruguai, por 1 a 1.

João Pedro tem três jogos pela seleção e já atuou neste ano. Em março, na última Data Fifa com Dorival Júnior no comando, ele foi titular contra a Colômbia e reserva contra a Argentina.

Leia Também: Veja datas, horários e transmissões dos jogos das quartas da Libertadores