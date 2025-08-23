Bahia acerta com atacante que jogou o Mundial e busca estrangeiro para zaga

CÉSAR LUIS MERLO
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia acertou a contratação do atacante argentino Mateo Sanabria, que disputou o último Mundial de Clubes pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O clube ainda busca um zagueiro no mercado. O jogador de 21 anos já está na Bahia. Ele fará exames médicos neste sábado (23) e, se aprovado, assinará contrato até dezembro de 2030.
O Bahia pagou 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) para contratar o atacante. Outros 2 milhões de euros (12,7 milhões) serão pagos caso o atleta atinja alguns objetivos.
Sanabria disputou 33 jogos na última temporada pelo Al Ain. Ele marcou seis gols e deu duas assistências. Ele foi revelado pelo Lanús e ainda passou pelo Central Córdoba, também da Argentina.
A diretoria ainda busca a contratação de um zagueiro. A coluna apurou que há duas opções estudadas, sendo que uma delas é o colombiano Alexis Pérez, que está livre após deixar o Al Wasl, dos Emirados Árabes. O outro ainda é desconhecido.
Pérez tem 31 anos e disputou 41 jogos na última temporada. Ele marcou dois gols e deu quatro assistências. Ao longo da carreira, passou por Uniautónoma (COL), Villarreal B (ESP), Real Valladolid B (ESP), Junior Barranquilla (COL), Lanús (ARG), Querétaro (MEX) e Giresunspor (TUR).
Leia Também: Estêvão, Paquetá e João Pedro brilham em jogo maluco à espera de convocação