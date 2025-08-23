David Luiz é acusado de trair noiva e mãe das filhas

© Karol Cavalcante, David Luiz, Bruna Loureiro

23/08/2025 07:08 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

O jogador de futebol David Luiz, de 38 anos, e ex-atleta do Benfica, está sendo acusado de trair a noiva, Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas: Mallie e Ayla.

A denúncia foi feita pela própria suposta amante ao portal Léo Dias, em entrevista exclusiva, na qual mostrou mensagens que os dois teriam trocado pelas redes sociais.

Karol Cavalcante contou como tudo começou.

"Ele me seguiu no Instagram em julho deste ano. [...] Começamos a conversar e, com o passar dos dias, a troca de mensagens foi ficando cada vez mais constante. Aos poucos, foi surgindo uma conexão entre nós", disse ela.

Depois disso, Karol decidiu viajar para Fortaleza, cidade onde David estava morando, para encontrá-lo pessoalmente.

"Sou do interior e, em determinado momento, viajei até Fortaleza para encontrá-lo. Após o encontro, continuamos falando pelo Instagram."

Comportamentos agressivos por parte do jogador?

Segundo Karol, alguns comportamentos de David Luiz acabaram desagradando e a fizeram interromper o envolvimento.

"Em um momento, ele chegou a sugerir fazer um trisal com uma amiga, mas eu não quis me envolver nisso", contou.

Além disso, ela afirmou que o jogador chegou a demonstrar atitudes "meio agressivas".

"Comecei a perceber que ele tinha atitudes meio agressivas comigo, e isso me deixou insegura e preocupada. Ele sempre dava a entender que poderia fazer algo comigo", revelou, dizendo que chegou a compartilhar a situação com pessoas próximas.

"Eu tenho prints de todas as conversas e interações que tivemos, para ter provas do que realmente aconteceu", completou.

David Luís está noivo

O jogador, que atualmente atua no Pafos FC, clube de futebol do Chipre, está noivo de Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas e com quem iniciou o relacionamento em 2016. Os dois se conheceram durante férias do atleta no Brasil e assumiram publicamente o namoro no ano seguinte.

Em 2019, David pediu Bruna em casamento, em um momento celebrado junto de familiares e amigos.

A reação de David Luiz à polêmica

Os empresários do jogador se pronunciaram ao portal Léo Dias, afirmando que David Luiz recebeu fotos íntimas de Karol antes mesmo de qualquer conversa entre eles. Confirmaram que houve troca de mensagens, mas negaram que tenha acontecido um encontro pessoal.

Outras supostas traições do jogador

Esta não é a primeira vez que o nome de David Luiz aparece em polêmicas de traição.

Em abril de 2023, Júlia Calsing, modelo da plataforma OnlyFans, publicou uma foto em suas redes sociais mostrando um ingresso de futebol que teria recebido do jogador. David negou e afirmou que o gesto havia sido feito por seu irmão. Mais tarde, no entanto, Júlia confirmou que os dois já tinham se encontrado pessoalmente.

Leia Também: Ancelotti não convocará Rodrygo e abre leque para testes na seleção