Arteta sai em defesa de Gyokeres: "Temos a responsabilidade de ajudá-lo"

Mikel Arteta aproveitou, nesta sexta-feira, a tradicional coletiva de imprensa de prévia da segunda rodada da Premier League, contra o Leeds United, para sair em defesa de Viktor Gyokeres, que nos últimos dias foi alvo de duras críticas após sua estreia pelo Arsenal. O sueco atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, em pleno Old Trafford.

“Acredito que vamos ficar extremamente felizes quando ele começar a colocar a bola no fundo da rede com frequência, que é a sua maior qualidade. Por isso, eu e a equipe temos uma grande responsabilidade: ajudá-lo e entendê-lo, para que seja cada vez mais eficiente”, afirmou Arteta.

O treinador dos gunners destacou ainda a exigência da estreia:

“O primeiro jogo foi realmente difícil, e seguimos a partir daí. Mas gostei do que vi em um período curto de tempo, porque tivemos de adaptar várias sessões de treino pensando nisso”, acrescentou, em declaração reproduzida pelo jornal britânico Mirror.

Substituição por Kai Havertz

Perguntado sobre a decisão de substituir Gyokeres (contratado neste verão europeu junto ao Sporting por 65 milhões de euros, valor que pode chegar a 76 milhões dependendo de metas) por Kai Havertz, aos 60 minutos da partida contra Ruben Amorim, o espanhol explicou que foi pela forma como o jogo se desenvolveu.

“Cada jogo traz desafios e oportunidades diferentes. Acho que foi uma partida muito exigente fisicamente, que ficou muito aberta por várias razões. Naquele momento, entendemos que ele já tinha feito o suficiente. Além disso, tínhamos o Kai no banco, pronto para entrar e mudar o jogo. Mas Gyokeres está preparado para jogar novamente. Está muito motivado, treinou muito bem nesta semana, e parece estar em ótima condição.”

Kai Havertz vira problema

Se havia alguma dúvida sobre a manutenção de Gyokeres no time titular do Arsenal neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, elas foram eliminadas quando o clube confirmou a lesão do principal concorrente pela vaga, Kai Havertz.

Mesmo assim, Arteta não quis dar detalhes sobre o tempo de afastamento do alemão:

“Infelizmente, ele sofreu uma lesão e ainda não sabemos ao certo a gravidade. Precisamos de mais tempo e alguns exames adicionais para termos clareza sobre os próximos passos.”

“Prefiro não entrar em detalhes específicos, mas ele não está disponível. Como disse, precisamos investigar melhor e depois decidir o caminho a seguir. O lado negativo é que ele não poderá jogar amanhã. Eu adoraria tê-lo à disposição, porque acrescenta muito à equipe, mas infelizmente não será possível”, finalizou.

