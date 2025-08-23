Brasileiro apaga cubano em evento de boxe e choca Jake Paul; vídeo

© Reprodução / DAZN

O boxe brasileiro vive um momento de destaque internacional. Com nomes consagrados como Robson Conceição, medalhista de ouro na Rio 2016 e ex-campeão mundial, e Hebert Conceição, ouro em Tóquio 2020 e atual campeão brasileiro, o país segue revelando novos talentos que chamam atenção além das fronteiras.

Entre eles está Pedro da Silva Conceição, de 24 anos. O capixaba, conhecido como “Diamante Negro”, protagonizou um dos momentos mais comentados do boxe recente ao aplicar o que já vem sendo chamado de “nocaute do ano”. O feito aconteceu na noite desta sexta-feira (22), durante o evento Most Valuable Promotions 14 (MVP 14), realizado no Caribe Royale, em Orlando, nos Estados Unidos.

Na luta contra o cubano Renny Viamonte, Pedro Conceição decidiu o confronto de forma impressionante. Restando apenas um minuto para o fim do segundo round, o brasileiro acertou um jab de esquerda e, em seguida, conectou um potente direto de direita no rosto do adversário. O golpe derrubou o cubano imediatamente, que caiu desacordado no chão, sem qualquer chance de recuperação.

A cena impactou não apenas o público presente, mas também Jake Paul, influenciador e boxeador norte-americano responsável pela organização do evento ao lado de Nakisa Bidarian. Sentado na primeira fila, Paul reagiu com espanto, levantou-se da poltrona e aplaudiu de pé o brasileiro. Na sequência, entrou no ringue para erguer o braço de Pedro, reconhecendo a performance avassaladora do capixaba.