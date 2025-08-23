Richarlison brilha como garçom, Tottenham vence City e segue 100%

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 0, neste sábado (23), no Etihad Stadium, e tem duas vitórias em dois jogos no Campeonato Inglês.

Brennan Johnson e Palhinha marcaram para o Tottenham, ambos com assistências de Richarlison. O brasileiro foi fundamental na estratégia dos Spurs, de pressionar o City com uma marcação alta.

O City disputou a partida desfalcado de Savinho, Akanji e Gündogan, que não estiveram nem no banco de reservas. O trio de jogadores é especulado em outras equipes, sendo que Savinho é sondado pelo próprio Tottenham e ficou fora do duelo por conta de uma "lesão não especificada".

Com duas vitórias em dois jogos, o Tottenham assume a liderança da Premier League com seis pontos e saldo de cinco gols. O City está em quinto com três pontos.

O City volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Brighton fora de casa pela terceira rodada da Premier League. Já o próximo confronto dos Spurs é contra o Bournemouth, em casa, no sábado.

Trio não ficou nem no banco

Savinho, Akanji e Gündogan foram deixados de fora da partida contra os Spurs. Os três jogadores, destaques do City na última temporada, não foram relacionados nem como reservas.

A decisão de deixá-los de fora ocorre em um momento em que estes jogadores são especulados em outras equipes. Savinho é alvo do próprio Tottenham. O brasileiro foi cortado do duelo deste sábado por uma "lesão não especificada", segundo comunicado do City.

O zagueiro suíço Manuel Akanji está sendo sondado pelo Galatasaray. O time turco busca uma contratação dupla junto ao City, trazendo junto o meia Gündogan no pacote.

Gols e destaques

Marcação pressão. Ambos os times utilizam a marcação alta para atrapalhar a zaga adversária. Richarlison entrou com vontade e é o principal destaque do Tottenham no início de partida, correndo muito e infernizando a zaga do City.

Que defesa! Haaland "arrasta" a marcação de dois adversários e toca para Marmoush. O egipício entrou livre na área e bateu na saída de Vicario, mas o goleiro do Tottenham fechou o chute na marca do pênalti.

0 x 1: Richarlison escapou em contra-ataque pela direita e cruzou na medida para Brennan Johnson chegar batendo firme para fazer o 1 a 0 do Tottenham aos 37 minutos do 1º tempo. O assistente chegou a anular o gol por impedimento, mas o VAR mudou a marcação de campo e confrmou o gol.

Vacilos da arbitragem. Reijnders deu um pisão em Pedro Porro, mas o árbitro Peter Bankes mandou o jogo seguir. Na sequência, o goleiro Trafford faz falta dura atropelando Kudus na meia-lua da grande área, mas o árbitro novamente não dá nada no lance, revoltando a torcida dos Spurs no Etihad.

Não foi falta, foi muita falta! A transmissão da TV inglesa segue reprisando o lance de Trafford. Além da falta, o goleiro do City bloqueia a bola com a mão fora da área.

0 x 2: Nos acrésimos do 1º tempo, o Tottenham chegou ao segundo gol em uma pixotada de Trafford. O goleiro tentou sair jogando e tocou na fogueira para Nico González na pequena área. Richarlison estava atento e pressionou o zagueiro, roubando a bola. O atacante brasileiro tentou ajeitar para bater, mas foi Palhinha quem chegou chutando para fazer o 2 a 0.

Jogo redondinho. O Tottenham volta do intervalo ainda apostando na marcação alta e pressionando o City. Aos 8 minutos da segunda etapa, Guardiola começa a fazer alterações para tentar mudar o rumo da partida. O espanhol coloca Bernardo Silva e Doku nos lugares de Cherki e Marmoush.

Olha a confusão. Nico González e Richarlison se estranham em cobrança de escanteio e discutem. O árbitro controla os ânimos dando um cartão amarelo para cada um.

Decepção no Etihad. Torcedores do City são flagrados deixando o estádio antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

Manchester City 0 x 2 Tottenham

Campeonato: Campeonato Inglês (2ª rodada)

Data: 23/08/2025

Local: Eithad Stadium, Manchester (Inglaterra)

Hora: 8h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Peter Bankes (Inglaterra)

Cartões amarelos: Romero, Richarlison e Porro (TOT); Nico González (CIT)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Johnson (TOT), 37' do 1º tempo (0-1); Palhinha (TOT), 47' do 1º tempo (0-2)

Manchester City: Trafford; Rico Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri (Aké); Nico González (Rodri), Reijnders, Bobb (Foden), Cherki (Bernardo Silva); Marmoush (Doku), Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Palhinha (Danso); Kudus (Bergvall), Johnson (Odobert), Richarlison (Solanke). Técnico: Thomas Frank.

