Flamengo é multado em R$ 902 mil por suposto despejo irregular de esgoto na Lagoa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo foi multado pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente) em R$ 902.183,30 por suposto despejo irregular de esgoto na rede de drenagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro.

A sede social do Flamengo, que inclui o estádio da Gávea, ginásios de basquete e ginástica e piscinas, fica em frente à Lagoa.

A Águas do Rio, concessionária responsável pelo esgotamento sanitário no estado, disse que a situação do despejo no Flamengo já foi regularizada, mas a multa foi mantida e o clube pode recorrer.

Procurado, o Flamengo não respondeu.

Um relatório do Inea assinado em fevereiro apontou presença elevada de amônia em amostras coletadas na água, na altura do clube, o que seria um indicativo de lançamento de esgoto.

O valor da multa levou em consideração "a quantidade de esgoto despejado na galeria de água pluvial situada no interior do clube, o porte da empresa e o agravante de atingir áreas urbanas", segundo o Inea.

A Águas do Rio registrou 34 irregularidades relativas a despejo irregular na Lagoa, de janeiro a agosto de 2025. Em 2024 foram 109 registros.

Ainda de acordo com a concessionária, 13 elevatórias de esgoto foram revitalizadas no entorno da Lagoa.

"Como resultado dessas iniciativas, 5,1 milhões de litros de esgoto deixaram de chegar diariamente ao ecossistema", disse a Águas do Rio.

