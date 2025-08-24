Grêmio empata com Ceará em jogo morno na Arena e empaca na tabela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Ceará em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor recebeu o time cearense na Arena do Grêmio neste sábado às 21h e não conseguiu tirar a igualdade do placar.
Com o resultado, o time de Mano Menezes chega a 24 pontos no Brasileirão e permanece na 13ª colocação, à frente do Corinthians e uma atrás do rival Inter, que tem a mesma pontuação. Já o Ceará chega a 26 pontos e ocupa o 10º lugar na tabela de classificação.
As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Ceará recebe o Juventude no próximo sábado às 16h (de Brasília), no Castelão. O Grêmio viaja ao Rio de Janeiro para duelar com o Flamengo no domingo às 16h, no Maracanã.
O jogo foi marcado por várias chances perdidas dos dois lados. Alysson arriscou de fora e Edenilson perdeu um gol incrível de cabeça, enquanto Pedro Raul quase abriu o placar para o Ceará em grande jogada, parado por Volpi. Logo depois, Braithwaite acertou a trave, e a etapa terminou com a lesão de Balbuena após falta dura de Aylon. No segundo tempo, as equipes arriscaram menos. No fim da partida, Tiago Volpi fez uma defesa espetacular em uma das poucas chances claras criadas pelo Ceará na segunda etapa.
GRÊMIO
Tiago Volpi, Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo), Kannemann, Marlon, Alex Santana, Cuéllar, Edenilson (Riquelme), Alysson, Cristian Olivera (André), Braithwaite (Jardiel). T.: Mano Menezes.
CEARÁ
Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Rafael Ramos, Richardson (Lucas Mugni), Diego, Lourenço (Lucas Lima), Galeano (Rodriguinho), Pedro Raul (Pedro Henrique), Aylon (Paulo Baya). T.: Léo Condé.
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda.
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis, Douglas Pagung.
VAR: Rodolpho Toski Marques.
Cartões amarelos: Willian Machado (CEA); Alex Santana, Kannemann (GRE).