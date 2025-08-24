Resposta aos críticos? Gyokeres marca duas vezes em vitória do Arsenal

© DAZN Portugal

Após marcar seu primeiro gol na Premier League aos 48 minutos, em um chute certeiro que lembrou seus tempos no Sporting, Viktor Gyökeres voltou a balançar as redes neste sábado contra o Leeds, já nos minutos finais do duelo válido pela segunda rodada da Premier League.

O sueco foi chamado para cobrar um pênalti nos acréscimos, mas o que chamou a atenção foi a reação do ex-Sporting após marcar.

Gyökeres fez sua tradicional comemoração com a máscara e, em seguida, correu em direção à câmera, passando a mão no cabelo como se estivesse se penteando.

O gesto está sendo interpretado como uma resposta às críticas depois de sua má atuação contra o Manchester United. Houve até quem tivesse contado quantas vezes o atacante sueco mexeu no cabelo durante a partida contra os Red Devils... e Gyökeres deu a resposta em campo.

Confira o vídeo:

