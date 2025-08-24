Notícias ao Minuto
Resposta aos críticos? Gyokeres marca duas vezes em vitória do Arsenal

O atacante sueco fechou a vitória deste sábado do Arsenal contra o Leeds na Premier League. Depois de um chute certeiro com uma movimentação que já nos habituou, o segundo gol veio de pênalti.

24/08/2025 07:07 ‧ há 6 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Esporte

Premier League

Após marcar seu primeiro gol na Premier League aos 48 minutos, em um chute certeiro que lembrou seus tempos no Sporting, Viktor Gyökeres voltou a balançar as redes neste sábado contra o Leeds, já nos minutos finais do duelo válido pela segunda rodada da Premier League.

 

O sueco foi chamado para cobrar um pênalti nos acréscimos, mas o que chamou a atenção foi a reação do ex-Sporting após marcar.

Gyökeres fez sua tradicional comemoração com a máscara e, em seguida, correu em direção à câmera, passando a mão no cabelo como se estivesse se penteando.

O gesto está sendo interpretado como uma resposta às críticas depois de sua má atuação contra o Manchester United. Houve até quem tivesse contado quantas vezes o atacante sueco mexeu no cabelo durante a partida contra os Red Devils... e Gyökeres deu a resposta em campo.

Confira o vídeo:

 

