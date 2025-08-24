Notícias ao Minuto
Brasil vence a França e encaminha vaga nas oitavas do Mundial de vôlei

A seleção brasileira acumulou erros no início da partida e saiu perdendo por 2 sets a 0. O técnico José Roberto Guimarães mexeu na equipe, que conseguiu vencer o terceiro e o quarto sets com facilidade e garantir a vitória em um tie-break disputado.

Folhapress
24/08/2025 13:24 ‧ há 8 horas por Folhapress

Esporte

Mundial de vôlei

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a França por 3 sets a 2 (25/21, 25/20, 15/25, 17/25 e 13/15) neste domingo (24) e encaminhou a classificação às oitavas de final do Campeonato Mundial feminino de vôlei, disputado na Tailândia.

 

A seleção brasileira acumulou erros no início da partida e saiu perdendo por 2 sets a 0. O técnico José Roberto Guimarães mexeu na equipe, que conseguiu vencer o terceiro e o quarto sets com facilidade e garantir a vitória em um tie-break disputado.

O resultado coloca o Brasil na liderança do grupo C. A seleção brasileira enfrenta Porto Rico na próxima terça-feira (26).

