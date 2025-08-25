Real bate Oviedo com Mbappé protagonista; Rodrygo reclama após substituição

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid derrotou o Oviedo por 3 a 0 neste domingo (24), no Estádio Carlos Tartiere, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé marcou dois e Vini Jr. fez o terceiro, garantindo os três pontos para a equipe merengue fora de casa. Já Rodrygo foi substituído e esbravejou.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 6 pontos e ocupa a terceira colocação no Campeonato Espanhol, atrás de Barcelona e Real Sociedad, que têm a mesma pontuação, mas levam vantagem nos critérios de desempate.

Na sequência da competição, o Real Madrid recebe o Mallorca no sábado (30), às 16h30 (de Brasília). Já o Oviedo entra em campo mais cedo, às 14h, quando enfrenta a Real Sociedad, também em casa.

Mbappé foi o protagonista da noite em Oviedo. No primeiro tempo, o atacante francês recebeu belo passe de Güler após recuperação de Tchouaméni, saiu livre frente a Escandell e finalizou rasteiro no canto direito para marcar o único gol da partida, confirmando sua importância decisiva no triunfo merengue. No fim do segundo tempo, ele marcou novamente: Vini Jr. roubou a bola de Sibo, avançou e deu passe para Mbappé, que finalizou de primeira e ampliou o placar para o Real Madrid.

Os brasileiros também foram protagonistas no jogo. Vini Jr. fez o terceiro gol da partida e consagrou a vitória do Real. O atacante entrou na metade do segundo tempo, substituindo Rodrygo, que deixou o campo insatisfeito pela substituição. Imagens da transmissão mostraram ele reclamando no banco.

OVIEDO

Escandell, Luengo (Haissem Hassan), Costas, Calvo, Alhassane, Sibo, Chaira, Dendoncker (Cazorla), Ilic (Ejaria), Nacho Vidal, Rondón (Viñas). T.: Veljko Paunovic.

REAL MADRID

Courtois, Carvajal (Alexander-Arnold), Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler (Gonzalo García), Mastantuono (Brahim Díaz), Mbappé (Ceballos), Rodrygo (Vini Jr.). T.: Xabi Alonso.

Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, na Espanha.

Árbitro: Ricardo De Burgos.

VAR: Javier Iglesias.

Cartões amarelos: Ilic, Calvo (OVI); Vini Jr. (MAD).

Gols: Mbappé (37'/1ºT; 37'/2ºT), Vini Jr. (48'/2ºT).