Estreante espanhol decide, e Botafogo vence o Juventude de virada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro jogo após a eliminação da Libertadores, o Botafogo venceu o Juventude, por 3 a 1, de virada, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Brasileirão.
O destaque foi o estreante Chris Ramos. Espanhol de 28 anos, ele fez dois gols e mostra que pode ser uma opção importante em um setor carente do Botafogo.
Antes, Batalla tinha aberto o placar para o Juventude. Alex Telles, de pênalti, empatou para o Botafogo, diante do time que o revelou.
Além de Chris Ramos, outro estreante no Botafogo foi o goleiro Neto, que também foi importante para salvar enquanto o jogo estava empatado.
O Botafogo chegou aos 32 pontos, mantendo a quinta posição.
Já o Juventude por pouco não saiu da zona de rebaixamento. Mas viu a vitória escapar e ficou nos 18 pontos, parando na 18ª posição.
Na próxima rodada, o Juventude visita o Ceará, sábado, às 16h. Já o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino, no mesmo dia, às 18h30.
Antes, o Botafogo tem o clássico com o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, em São Januário.
O Botafogo precisava dar uma resposta após a eliminação nas oitavas da Libertadores, diante da LDU.
Mas o Juventude foi quem começou melhor. E parecia que emplacaria logo uma boa atuação diante de mais um adversário carioca -no jogo passado, venceu o Vasco.
O time da casa pressionou mais e conseguiu o gol em uma jogada de bola aérea. O cruzamento de Nenê foi certeiro. Batalla ganhou a batalha pelo alto e testou para o gol.
JUVENTUDE
Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca (Mateus Babi), Nenê (Gabriel Veron) e Batalla (Rafael Bilu); Gabriel Taliari. T.: Thiago Carpini
BOTAFOGO
Neto, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Danilo), Marlon Freitas, Montoro (Santiago Rodríguez); Jeffinho (Matheus Martins), Correa (Chris Ramos) e Arthur Cabral. T.: Davide Ancelotti.
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data/Hora: 24/8/2025, às 18h30
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)
Assistentes: Neuza Ines Back e Luiz Alberto Andrini Nogueira
Cartões amarelos: Newton, Barboza (BOT)
Gols: Batalla, 29'/1ºT (1-0); Alex Telles, 38'/1ºT (1-1); Chris Ramos, 38'/2ºT (1-2) e 47'/2ºT (1-3)