Com gols de reservas, São Paulo bate Atlético-MG e cola no G6 do Brasileiro

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 com gols de reservas neste domingo (24), em confronto pela 21ª rodada do Brasileiro. O duelo foi disputado no Morumbis, casa do Tricolor.

Pablo Maia e Tapia marcaram os gols do jogo. O volante foi titular neste domingo, mas atuou desde o início em apenas uma oportunidade nos últimos cinco jogos, enquanto o atacante chileno entrou durante o confronto para sacramentar a vitória.

Com o resultado, o São Paulo subiu para 32 pontos e chegou à 7ª colocação, enquanto o Galo é o 11º, com 24.

As equipes voltam a campo nesta semana: o Atlético-MG vai receber o Cruzeiro na próxima quarta-feira às 19h30 (de Brasília), na Copa do Brasil, enquanto o São Paulo visita o Cabuloso no sábado, pelo Brasileiro, às 21h.

O volante não tem sido titular do São Paulo com frequência, mas atuou durante os 90 minutos e marcou o gol que tirou o zero do placar. Pablo Maia renovou seu contrato com o Tricolor na última semana para até o final de 2029.

O atleta é um dos jogadores de maior valor de mercado do elenco do São Paulo. Segundo o site especializado Transfermarkt, o volante vale 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio (Rodriguinho), Pablo Maia e Enzo Díaz; André Silva (Tapia) e Ferreirinha (Luciano). T.: Hernan Crespo

ATLÉTICO-MG

Everson; Gabriel Menino (Iseppe), Victor Hugo, Ivan e Caio Paulista; Igor Gomes (Natanael), Alan Franco (Scarpa) e Fausto Vera; Reinier (Alexsander), Júnior Santos (Biel) e Rony. T.: Cuca

Leia Também: Corinthians decide seu novo presidente entre velhos conhecidos

Local: Morumbis - São Paulo

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Gol: Pablo Maia, aos 23'/1ºT, Tapia, aos 36'/2ºT

Amarelos: Enzo Díaz (São Paulo); Everson, Igor Gomes (Atlético-MG)