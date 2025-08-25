Notícias ao Minuto
Procurar

Dorival admite preocupação com Garro para duelo do Corinthians no sintético

Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho direito chamada tendinopatia patelar, que tem sido observada pelo Corinthians desde o ano passado

Dorival admite preocupação com Garro para duelo do Corinthians no sintético

© Getty

Folhapress
25/08/2025 16:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Bastidores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vai enfrentar o Athletico pelas quartas da Copa do Brasil. O primeiro jogo será na Ligga Arena, às 21h30 de quarta-feira, e o gramado sintético já tem colocado preocupações na comissão técnica de Dorival Júnior.

 

GARRO COMEÇOU NO BANCO CONTRA O VASCO

Para evitar desgaste físico no meia Garro, o treinador preferiu colocá-lo apenas na segunda etapa. Dorival citou a fala do argentino sobre não conseguir atuar por três jogos seguidos e falou do gramado do Furacão, como pontos que o fizeram poupar Garro no primeiro tempo, na vitória sobre a equipe carioca.
"Primeiro por essa colocação, feita por ele próprio. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro aspecto, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. "

Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho direito chamada tendinopatia patelar, que tem sido observada pelo Corinthians desde o ano passado, mas que fez o atleta precisar de um período de descanso após a conquista do Paulistão deste ano.

"Isso tudo foi muito conversado com ele, com o Departamento Físico, e teremos o jogo do Palmeiras na sequência. O Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos. E podem ter certeza que daqui para frente nós vamos ter que conduzir dessa forma, dependendo das semanas e das características de cada partida."

MEMPHIS ESTÁ EM TRANSIÇÃO FÍSICA

Apesar do camisa 10 ter publicado em suas redes sociais que "está de volta", Dorival disse na coletiva que o holandês ainda passa pela transição. Memphis saiu com dores na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e posteriormente teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

"Memphis vem numa recuperação. Está acelerando o processo, ainda em transição, mas naturalmente é um pouco mais consciente em relação ao que estava na semana anterior."

No confronto contra o Palmeiras, no gramado sintético, o meia André Carrillo também saiu machucado. O atleta sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e precisou ser substituído com dores no duelo.

O atacante não está garantido no embate contra a equipe paranaense e, ainda que esteja de volta no confronto, não deverá atuar por 90 minutos.

Partilhe a notícia

Recomendados para você