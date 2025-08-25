Notícias ao Minuto
São Paulo manifesta apoio à mudança de calendário realizada pela CBF

O São Paulo foi impactado positivamente com a mudança de calendário pois está vivo na disputa pela Copa Libertadores

Folhapress
25/08/2025 21:20 ‧ há 52 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo manifestou, em nota, apoio às mudanças realizadas pela CBF no calendário de competições de 2025. O São Paulo foi impactado positivamente pois está vivo na disputa pela Copa Libertadores. Em nota, o clube valorizou o tempo de preparação para o Mundial caso um time brasileiro vença o torneio continental.

 

A CBF antecipou o final do Brasileirão do dia 21 de dezembro para o dia 7, jogando as semifinais e finais da Copa do Brasil para o fim de dezembro. As semifinais do torneio nacional serão nos dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais ficaram para os dias 17 e 21.

A mudança faz com que o Brasileirão termine antes do início da disputa do Mundial de Clubes. O campeão da Libertadores estreia contra o Cruz Azul (MEX) no dia 10 de dezembro.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO SÃO PAULO

"O São Paulo Futebol Clube analisa de forma positiva a mudança de datas no Campeonato Brasileiro apresentadas pela CBF.

Como um dos três Clubes do país que seguem na CONMEBOL Libertadores, o São Paulo FC vê benefícios com o adiantamento do término do campeonato nacional para o dia 7 de dezembro.

Afinal, o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto que as demais equipes poderão já iniciar mais cedo o período de férias e preparação para a temporada seguinte."

