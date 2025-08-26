João Fonseca estreia no US Open com vitória em sets diretos

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro dias após ter completado 19 anos, João Fonseca teve uma ótima estreia no US Open. Na tarde nova-iorquina de segunda-feira (25), o brasileiro derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (3), 7/6 (5) e 6/3, em 2h26.

Atual 45º colocado no ranking mundial do tênis, Fonseca se impôs nos momentos decisivos sobre o adversário de 25 anos, 42º na lista. E, mesmo com um desconforto na parte final do confronto, com ânsia de vômito, reuniu forças para concluir o triunfo.

O carioca enfrentará na próxima rodada, provavelmente na quarta-feira (27), Tomás Machác. O tcheco, 22º do mundo e cabeça de chave número 21 no Grand Slam norte-americano, avançou também com uma vitória em sets diretos: bateu o italiano Luca Nardi (86º) com 6/3, 6/1 e 6/1.