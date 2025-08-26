Ancelotti convoca seleção para fim das Eliminatórias sem Neymar

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta segunda-feira (25) os 25 jogadores para as partidas no início de setembro contra Chile e Bolívia, que fecham as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em sua segunda convocação desde que assumiu o comando da equipe, o italiano voltou a deixar Neymar fora da lista. Nomes com quem o treinador italiano trabalhou no Real Madrid, como Vinicius Junior e Rodrygo, também ficaram fora da relação, enquanto o meia Lucas Paquetá voltou a ser chamado.

Já classificada para o Mundial, a seleção brasileira encara o Chile no dia 4, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Na sequência, viaja até El Alto, cidade da Bolívia localizada a uma altitude de 4.000 metros, onde enfrenta o time da casa no dia 9, às 20h30.

Assim como na primeira convocação da seleção brasileira de Ancelotti, no fim de maio, as condições físicas do atacante do Santos pesaram para a decisão da comissão técnica.

O jogador de 33 anos era um dos nomes na pré-lista enviada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aos clubes, mas sentiu novo desconforto na coxa durante os treinamentos do time praiano no fim da semana passada.

"O Neymar teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece o Neymar", afirmou Ancelotti. O técnico acrescentou que espera contar com o atleta em uma "boa condição física" para que ele possa ajudar a equipe na Copa de 2026.

O problema na região já havia o deixado fora das semifinais do Campeonato Paulista, e foi citado por Ancelotti para justificar a ausência do atleta em sua primeira convocação da seleção brasileira, para os confrontos contra Equador e Paraguai.

A última partida do jogador pela seleção foi em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo que o deixou afastado dos gramados por cerca de um ano.

Sem os principais nomes do ataque da seleção brasileira, Ancelotti deve aproveitar os jogos para fazer testes. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Luiz Henrique, do Zenit, foram incluídos na lista e pode receber chances.

Além dos dois atacantes, Ancelotti chamou outros sete nomes que não haviam sido chamados na primeira convocação - Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Lucas Paquetá e João Pedro.

O treinador afirmou que, com a renovação em relação à convocação anterior, quer conhecer melhor jogadores com quem ainda não trabalhou.

"Precisamos terminar bem essa fase de qualificação e aproveitar esses jogos contra Chile e Bolívia para manter o ambiente positivo do grupo", afirmou Ancelotti.

Diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano disse que a convocação de Lucas Paquetá, após o meia ser inocentado das acusações da manipulação no Campeonato Inglês, considerou aspectos técnicos. "Agora que ele realmente tem o foco no West Ham, e aqui na seleção brasileira, a decisão passou a ser técnica".

Com 25 pontos, a equipe brasileira está na terceira posição das Eliminatórias e não tem mais chances de alcançar a Argentina, que soma 35. Empatado com o Equador, o Brasil disputa o segundo lugar do torneio. A vaga no Mundial já está garantida.

Nas últimas semanas, Ancelotti fez uma série de viagens por alguns estados brasileiros para acompanhar jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil antes de definir sua convocação.

Contratado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em maio, o italiano comandou o time canarinho em duas partidas, com um empate diante do Equador e uma vitória sobre o Paraguai, em jogos disputados em junho, quando a formação brasileira selou sua classificação para a Copa.

Confira a lista de convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)