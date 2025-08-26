'Flaco Roque' destrói, Palmeiras joga como seleção e atropela o Sport

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras contou com uma noite avassaladora da dupla "Flaco Roque", atropelou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque, e engatou o seu oitavo jogo seguido sem perder no Brasileirão [seis vitórias e dois empates].

Flaco López (duas vezes) e Gustavo Gómez fizeram os gols do jogo. Vitor Roque também foi o destaque - ele deu as assistências para os gols do argentino.

O Palmeiras agora seca o Flamengo. A equipe paulista chegou aos 32 pontos e aparece na vice-liderança, apenas um atrás do rival carioca, que joga ainda hoje, em casa, contra o Vitória.

O Sport continua afundado na lanterna. A equipe pernambucana tem apenas 10 pontos, nove a menos que o Vasco, o primeiro time fora do Z4 do Brasileirão.

Os dois times voltam a campo no domingo, pela 22ª rodada do Brasileiro. Às 18h30 (de Brasília), o Palmeiras visita o Corinthians. Mais tarde, às 20h30, o Sport recebe o Vasco.

O Palmeiras não teve nenhum jogador convocado por Ancelotti, mas viveu uma noite de seleção na vestimenta e no futebol. O clube estreou o seu terceiro uniforme, que tem a camisa amarela e calção azul. O conjunto é uma referência ao usado quando o time enfrentou o Uruguai em um amistoso representando a seleção brasileira, em 1965.

Flaco López e Vitor Roque "incorporaram" Bebeto e Romário. A dupla tem se conectado cada vez mais desde que passou a jogar junta e combinou para o primeiro gol em uma jogada em que cada um deu apenas um toque na bola. Na etapa final, o camisa 9 mostrou sua versatilidade e caiu pelo lado para armar o lance que terminou no segundo gol do argentino. Outras combinações entre eles aconteceram durante o duelo.

O Palmeiras segue embalado com os dois centroavantes jogando juntos. Com a dupla titular nos últimos quatro jogos, o Alviverde somou três vitórias e um empate. Antes disso, no jogo contra o Ceará, o time paulista perdia por 1 a 0, mas engrenou após Abel colocar Flaco ao lado de Vitor e buscou a virada por 2 a 1.

Não foi só a dupla e o uniforme que fizeram o Palmeiras ter jogo de seleção. O repertório armado por Abel Ferreira foi executado à risca pelos jogadores: o terceiro e último gol saiu em uma jogada ensaiada de escanteio.

PALMEIRAS

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Allan) e Maurício (Facundo Torres); Felipe Anderson (Sosa), Vitor Roque e Flaco López. T.: Abel Ferreira

SPORT

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Romarinho); Matheusinho, Léo Pereira (Barletta) e Pablo (Ignácio Ramírez). T.: Daniel Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Flaco López (14'/1°T), Flaco López (10'/2°T), Gustavo Gómez (13'/2°T)

Cartões amarelos: Kevyson, Pedro Augusto (SPT)