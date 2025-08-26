Flamengo joga por música, faz 8 no Vitória e crava recorde no Brasileiro

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Maracanã virou palco de um verdadeiro concerto do Flamengo, que atropelou o Vitória de maneira acachapante por 8 a 0, cravou a maior goleada da história do Brasileirão nos pontos corridos e se manteve na liderança isolada desta edição do torneio.

Arrascaeta regeu como maestro da orquestra e fez um gol, Samuel Lino bailou sobre os rivais com dois, e Pedro, o grande solista da noite, encantou a plateia ao marcar três vezes -o primeiro deles, aliás, configurou o gol de número 100 do atacante no estádio carioca.

Ainda deu tempo de os reservas Luiz Araújo e Bruno Henrique entrarem para definir o 8 a 0, encerrando o espetáculo no Maracanã com chave de ouro em um samba de oito notas.

O Flamengo chegou aos 46 pontos em 20 jogos e continuou na ponta da tabela, seguido pelo Palmeiras (42 pontos em 19 jogos) e Cruzeiro (41 pontos em 21). O Vitória, por sua vez, estacionou nos 19 pontos e não conseguiu sair do Z4.

Os times voltam a jogar no domingo. O Flamengo recebe o pressionado Grêmio no Rio, enquanto o Vitória, também em casa, mede forças com o Atlético-MG.

Rápido e fatal: foi assim que o Flamengo entrou em campo para encarar o Vitória, que protagonizou dois erros em sequência com o goleiro Lucas Arcanjo e foi punido em ambas as vezes com gols: um de Samuel Lino, o primeiro do atacante com a nova camisa, e outro de Pedro, que marcou pela 100ª vez no Maracanã. Ainda deu tempo do maestro Arrascaeta, dono das assistências para os atacantes, fincar um golaço antes do intervalo.

A pausa do show durou somente 15 minutos porque o rubro-negro voltou ao gramado "on fire". Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha antes de Luiz Araújo, substituto de Plata, deixar o dele - ainda deu tempo de Pedro marcar o seu terceiro em um lance digno de Puskás, e Bruno Henrique, de pênalti, transformar o resultado na maior goleada da história dos pontos corridos.

FLAMENGO

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Jorginho, Saúl (De la Cruz) e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro. T.: Filipe Luís

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Wendell (Ricardo Ryller) e Ronald Lopes (Willian Oliveira); Erick (Oswaldo), Aitor Cantalapiedra (Edu) e Renato Kayzer. T.: Fábio Carille

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos:

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Samuel Lino (FLA), a 1 min do 1º tempo e aos 4 min do 2º tempo; Pedro (FLA), aos 3 min do 1º tempo, a 1 min do 2º tempo e aos 13 min do 2º tempo; Arrascaeta (FLA), aos 33 min do 1º tempo; Luiz Araújo (FLA), aos 8 min do 2º tempo; Bruno Henrique (FLA), aos 35 min do 2º tempo