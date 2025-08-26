Brasil enfrenta Coreia do Sul e Japão em amistosos preparatórios para Copa

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul e o Japão em outubro, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

A partida contra os sul-coreanos acontece no dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Na sequência, o Brasil encara o Japão, no dia 14, às 7h30, em Tóquio.

Já classificada para o Mundial, a seleção brasileira encerra a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas no início de setembro, em jogos contra o Chile, no dia 4, e contra a Bolívia, no dia 9.

O treinador Carlo Ancelotti convocou na segunda-feira (25) os jogadores para os confrontos das Eliminatórias, novamente sem Neymar, que voltou a sentir um incômodo na coxa durante treinamento do Santos.

No último confronto contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa de 2022, o Brasil venceu por 4 a 1, com gols de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

A seleção brasileira encarou o Japão pela última vez em 2022, com uma vitória por 1 a 0, gol de Neymar.

"O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo", afirmou o coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano.

"Depois dos amistosos com Coreia e Japão, nossa ideia é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026", afirmou Caetano.