São Paulo aguarda consulta de André Silva, mas já olha mercado por reforço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo aguarda a consulta de André Silva para entender por quanto tempo vai perder o jogador, mas já olha o mercado em busca de um possível reforço para a posição.

O centroavante vai passar nesta terça-feira (26) por uma consulta com o doutor Moisés Cohen, um dos maiores especialistas em joelho do Brasil e consultor médico do São Paulo. Ele será acompanhado pelo pelo doutor Ricardo Galotti, médico do clube.

Durante a consulta, haverá a definição da abordagem de recuperação que será adotada. Será avaliada se há a possibilidade de uma recuperação conservadora, sem cirurgia, ou não.

A lesão de André Silva é diferente das lesões de Calleri e Ryan Francisco. Os dois romperam o ligamento cruzado anterior, enquanto André 'apenas' estirou o ligamento.

O atual titular do comando de ataque são-paulino não rompeu nenhum ligamento, mas sim lesionou. Seu problema é no ligamento cruzado posterior, não anterior como Ryan e Calleri.

Mesmo assim, o São Paulo já começou a olhar o mercado em busca de um possível reforço para o ataque. O clube não tem condições financeiras de pagar pela transferência, então segue procurando atletas livres ou disponíveis para empréstimo.

Sem André Silva, a única opção de origem para o ataque seria Juan Dinenno, que ainda não engrenou. Crespo vê seu compatriota argentino com características bastante distintas das de André Silva.