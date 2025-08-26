Brasil vence Porto Rico no Mundial de vôlei e encerra fase de grupos com 100% de aproveitamento

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil encerrou nesta terça-feira (26) sua participação na fase de grupos do Mundial feminino de vôlei com uma vitória tranquila por 3 sets a 0 contra Porto rico, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/18, em partida disputada em Chiang Mai, na Tailândia.

A seleção brasileira entrou em quadra já classificada à fase de mata-mata, após vitórias contra Grécia e França.

O próximo compromisso da equipe comandada por José Roberto Guimarães será no domingo (31), contra China ou República Dominicana, pelas oitavas de final da competição, em Bancoc.

O Brasil busca no país asiático o primeiro título no Mundial. A seleção é a atual vice-campeã da competição, tendo perdido a decisão de 2022 para a Sérvia.

A equipe também ficou com a prata outras três vezes: em 1994, derrotada por Cuba na final, em 2006 e 2010, quando perdeu para a Rússia. A seleção também levou o bronze em 2014.

A Rússia é a maior campeã do torneio, com sete títulos. Japão e Cuba vêm em seguida, com três cada um.