Joia do Palmeiras agita mercado europeu e vai escolher onde quer jogar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Thalys, de 20 anos, promovido ao elenco profissional do Palmeiras nesta temporada, está próximo de ser negociado com o futebol europeu. Mas o destino no Velho Continente ainda não foi definido.

Thalys tem ofertas do Olympiakos, da Grécia, e do Almería, da Espanha, mas o acordo ainda não foi fechado. O UOL apurou que o Palmeiras tem mais opções para negociar o jogador e estuda o melhor acordo.

As propostas são iguais: 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 70% dos direitos econômicos (com o Alviverde mantendo 30%). Um outro destino também não está descartado.

Com opções nas mãos da diretoria, o atacante poderá escolher onde quer jogar. Thalys voltou a ser relacionado pelo Palmeiras no jogo contra o Sport, o que é um indicativo que a transferência do jogador ainda não foi selada.

O Palmeiras e o estafe do jogador veem com bons olhos uma transferência. O atacante recebeu poucas oportunidades em 2025 no time profissional: 13 jogos, com um total de 446 minutos (quase cinco partidas inteiras). Ele não atua no profissional desde o empate por 2 a 2 contra o Vitória, no dia 3 de agosto.

A expectativa é de que uma definição sobre o futuro do atleta seja tomada após a final do Brasileiro sub-20, nesta terça-feira (26), às 21h (de Brasília), quando o Palmeiras faz o jogo de volta contra o RB Bragantino, no Allianz Parque. O jogo de ida acabou 1 a 1.

O atacante chamou a atenção da comissão técnica de Abel Ferreira após marcar 32 gols em 46 jogos pelo time sub-20 no ano passado. Ele ganhou destaque em jornais internacionais e chegou a ser chamado de "novo Endrick" pelo jornal espanhol As, mas só marcou dois gols no profissional.