Notícias ao Minuto
Procurar

Corinthians prepara terreno pós-transfer ban e faz proposta para 4 reforços

Propostas já foram feitas para os possíveis reforços, enquanto o clube tenta derrubar o transfer ban da Fifa

Corinthians prepara terreno pós-transfer ban e faz proposta para 4 reforços

© Shutterstock

Folhapress
27/08/2025 10:23 ‧ há 3 horas por Folhapress

Esporte

Bastidores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ainda ter um transfer ban ativo, o Corinthians já prepara o terreno para caso consiga derrubar o veto no mercado de transferências antes do dia 2 de setembro, quando encerra a janela.

 

O QUE ACONTECEU

Por meio do departamento de scout, o Timão encontrou quatro jogadores livres no mercado ou em condição de rescisão imediata, com possibilidade de assinatura ainda nesta janela.

O UOL apurou que propostas já foram feitas para os possíveis reforços, enquanto o clube tenta derrubar o transfer ban da Fifa. Na noite desta segunda-feira (25), o presidente Osmar Stabile confirmou o real valor da dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres: R$ 40 milhões.

Os nomes foram mapeados para diferentes posições, incluindo a lateral-direita e ataque, setores considerados carentes no elenco alvinegro. A ideia é contratar desde que não haja taxa de transferência a ser paga.

Além disso, o Corinthians se prepara para ainda tentar novos empréstimos de atletas encostados na equipe. A ideia da diretoria é abrir espaço na folha salarial.

A estratégia é vista como uma forma de garantir opções ao técnico Dorival Júnior sem comprometer o caixa do clube, que ainda enfrenta restrições financeiras e o recente bloqueio para inscrições.

Para Ancelotti ou Santos? Recado de Neymar causa polêmica na web

Para Ancelotti ou Santos? Recado de Neymar causa polêmica na web

Neymar divulgou uma mensagem após mais uma derrota do Santos, em um momento em que ficou também de fora da escalação de Carlo Ancelotti na seleção do Brasil, para qualificação para a Copa do Mundo de 2026

Notícias Ao Minuto | 05:50 - 27/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você