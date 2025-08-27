Notícias ao Minuto
US Open anuncia horário do jogo de Fonseca contra número 22 do mundo

O brasileiro de 19 anos encara o tcheco Tomas Machac por volta das 13h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (27)

Folhapress
27/08/2025 08:12 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Ténis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do US Open divulgou a programação dos jogos desta quarta-feira (27), entre eles o de João Fonseca pela segunda rodada da chave principal.

 

O brasileiro de 19 anos encara o tcheco Tomas Machac por volta das 13h30 (de Brasília). O duelo será transmitido pela ESPN e Disney+.

Será o segundo jogo da Grandstand, a terceira quadra principal do evento. A partida entre Navarro e McNally, confronto feminino que antecede o de João, começa ao meio-dia.

O rival de Fonseca é o número 22 do mundo. Machac tem 24 anos e conquistou em março o seu único título ATP até então.

O carioca vem embalado por mais uma vitória na estreia de Grand Slam. João disputa a elite do circuito pela primeira vez na breve carreira e avançou pelo menos à segunda rodada em todos eles. A vítima da vez foi o sérvio Kecmanovic, em sets diretos -parciais de 7/6, 7/6 e 6/3.

Se avançar, Fonseca pode ter um confronto da nova geração na sequência. Quem avançar encara na terceira rodada do vencedor do embate entre Mensik, outra promessa de 19 anos, e o qualifier Blanchet.

