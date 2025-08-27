Notícias ao Minuto
Alex Sandro sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, segundo confirmou o Flamengo

Machucados, Alex Sandro e Joelinton devem ser cortados da seleção

Folhapress
27/08/2025 06:40 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Seleção Brasileira

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti será forçado a fazer duas mudanças na convocação da seleção. O volante Joelinton e o lateral-esquerdo Alex Sandro têm lesões musculares e devem ser cortados pela CBF em breve.

 

Alex Sandro sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, segundo confirmou o Flamengo. Ele saiu ainda no primeiro tempo da goleada por 8 a 0 sobre o Vitória e foi substituído por Viña. Ayrton Lucas seria titular, mas foi tirado do jogo por um problema pessoal.

Já Joelinton sofreu um problema durante a derrota do Newcastle para o Liverpool, pela Premier League.

A seleção já vai se apresentar na próxima segunda-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. Logo, é improvável que eles se recuperem a tempo das partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

O Flamengo informou que Alex Sandro foi submetido a uma ressonância magnética e já iniciou tratamento com o departamento médico.

Em relação a Joelinton, a própria mulher dele já disse nas redes sociais que ele não terá condições de atuar pela seleção.

Ancelotti convocou inicialmente três jogadores para a lateral esquerda. Além de Alex Sandro, entraram Caio Henrique e Douglas Santos.

No meio-campo, Joelinton teve a companhia de Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Andrey Santos.

