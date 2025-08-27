Notícias ao Minuto
Procurar

Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup

A equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana

Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup

© Shutterstock

Agência Brasil
27/08/2025 04:00 ‧ há 5 horas por Agência Brasil

Esporte

AmeriCup

Já classificado para as quartas de final da edição 2025 da AmeriCup, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 90 a 78, na noite desta terça-feira (26) em Manágua (Nicarágua).

 

 

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana. 

Um possível desfalque é o pivô Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do confronto. Em nota, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) afirmou que “o atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo”.

O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição, Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 (na esteia da competição) e a equipe de Bahamas por 84 a 66.

NFL anuncia acordo com a Globo para transmissão de jogos no Brasil

NFL anuncia acordo com a Globo para transmissão de jogos no Brasil

As transmissões serão feitas nos canais da TV paga e nas plataformas digitais da emissora

Folhapress | 21:20 - 26/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você