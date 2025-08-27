Notícias ao Minuto
Para Ancelotti ou Santos? Recado de Neymar causa polêmica na web

Neymar divulgou uma mensagem após mais uma derrota do Santos, em um momento em que ficou também de fora da escalação de Carlo Ancelotti na seleção do Brasil, para qualificação para a Copa do Mundo de 2026

27/08/2025 05:50 ‧ há 3 horas por Notícias Ao Minuto

Esporte

Brasil

Neymar recorreu às redes sociais, na noite desta terça-feira (26), para deixar um recado enigmático, cujo alvo rapidamente gerou debate na internet.

 

"O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em chegar a um objetivo", começou escrevendo em um Stories publicado na sua conta de Instagram.

"Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis", disparou o jogador, que poderá estar se referindo aos torcedores do Santos… ou a Carlos Ancelotti.

Notícias ao Minuto © Reprodução Instagram Neymar  

Tudo isto acontece após mais uma derrota do Santos, desta vez diante do Bahia (2-0), no último domingo, uma semana após a goleada sofrida pelo Vasco da Gama (6-0). Para além disso, na última segunda-feira, Carlo Ancelotti deixou o experiente atacante de fora da convocatória do Brasil para o duplo compromisso que conta para a fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026.

"Neymar não está, ele teve um pequeno problema na última semana. Não precisamos de testá-lo, todo o mundo conhece o Neymar, desde o staff técnico, os companheiros e os torcedores do Brasil", começou explicando o treinador ex-Real Madrid.

"Como todos os outros, Neymar tem de estar em uma boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem no Mundial. Esses dois jogos são os últimos da qualificação, então precisamos de terminar bem esta etapa", disse.

"Um critério muito importante é o aspecto físico. Um jogador que joga pela seleção tem de estar 100% na sua condição física, esse é um critério muito importante para nós. Em qualquer posição há muita concorrência. Laterais, meio-campo, atacantes... Se o jogador não está 100%, posso sem problemas chamar outro", completou o selecionador do Brasil.

Recorde a lista de convocados de Carlo Ancelotti na seleção do Brasil:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);

Defesas: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma);

Médios: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joellinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham);

Avançados: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)

