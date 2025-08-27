Para Ancelotti ou Santos? Recado de Neymar causa polêmica na web

© Getty Images

Neymar recorreu às redes sociais, na noite desta terça-feira (26), para deixar um recado enigmático, cujo alvo rapidamente gerou debate na internet.

"O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em chegar a um objetivo", começou escrevendo em um Stories publicado na sua conta de Instagram.

"Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis", disparou o jogador, que poderá estar se referindo aos torcedores do Santos… ou a Carlos Ancelotti.

© Reprodução Instagram Neymar

Tudo isto acontece após mais uma derrota do Santos, desta vez diante do Bahia (2-0), no último domingo, uma semana após a goleada sofrida pelo Vasco da Gama (6-0). Para além disso, na última segunda-feira, Carlo Ancelotti deixou o experiente atacante de fora da convocatória do Brasil para o duplo compromisso que conta para a fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026.

"Neymar não está, ele teve um pequeno problema na última semana. Não precisamos de testá-lo, todo o mundo conhece o Neymar, desde o staff técnico, os companheiros e os torcedores do Brasil", começou explicando o treinador ex-Real Madrid.

"Como todos os outros, Neymar tem de estar em uma boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem no Mundial. Esses dois jogos são os últimos da qualificação, então precisamos de terminar bem esta etapa", disse.

"Um critério muito importante é o aspecto físico. Um jogador que joga pela seleção tem de estar 100% na sua condição física, esse é um critério muito importante para nós. Em qualquer posição há muita concorrência. Laterais, meio-campo, atacantes... Se o jogador não está 100%, posso sem problemas chamar outro", completou o selecionador do Brasil.

Recorde a lista de convocados de Carlo Ancelotti na seleção do Brasil:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);

Defesas: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma);

Médios: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joellinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham);

Avançados: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)