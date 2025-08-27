Recado de Antony para Ruben Amorim no United? Veja a publicação

Notícias ao Minuto
Antony continua com o futuro incerto no Manchester United, Depois de ter sido emprestado ao Real Betis, na segunda metade da temporada passada, por indicação de Ruben Amorim.

Antony recorreu às redes sociais, nesta quarta-feira, para publicar três frases impactantes em uma mensagem que é, ao mesmo tempo, inspiradora e enigmática, diante do impasse sobre seu futuro no Manchester United.

 

“A dor te torna mais forte. O medo te torna mais corajoso. A paciência te torna mais sábio”, escreveu o jogador nos stories do Instagram, acompanhando o texto com a imagem de um leão ao fundo.

Afastado por Ruben Amorim no meio da última temporada, o atacante brasileiro disputou apenas 14 jogos (e marcou um gol) na primeira metade do campeonato pelo clube de Old Trafford. Desses, nove partidas foram sob o comando do ex-treinador do Sporting, enquanto as outras cinco aconteceram ainda durante a gestão de Erik ten Hag.

 

O empréstimo do atacante de 25 anos aconteceu em boa hora e, pelo clube espanhol, ele marcou nove gols e deu seis assistências em 26 partidas, ajudando a equipe andaluza a eliminar o Vitória de Guimarães (6 a 2 no agregado) e a chegar à final da Conference League.

Contratado junto ao Ajax em 2022/23, Antony voltou aos red devils na pré-temporada, mas acabou rapidamente “descartado” dos planos de Ruben Amorim para a nova época. O Real Betis deseja renovar o empréstimo do jogador, mas o Manchester United prefere uma venda definitiva, também para recuperar o investimento de cerca de 95 milhões de euros feito junto ao clube holandês.

Benfica chegou a demonstrar interesse?

Antony tem apenas mais um ano de contrato, e o Manchester United sabe que esta pode ser uma das últimas oportunidades de evitar perdê-lo de graça – seja através de uma transferência definitiva, que garantiria retorno financeiro imediato, ou via novo empréstimo, que poderia valorizar o atleta para uma venda posterior. O Benfica chegou a sondar a situação.

O atacante, aos 25 anos, sabe que atravessa uma fase crucial da carreira para colocar em prática o potencial que sempre lhe foi atribuído desde jovem. Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2026 está a menos de um ano de distância, e ele precisará mostrar serviço para convencer Carlo Ancelotti.

Ciente de que o mais importante agora é priorizar o aspecto esportivo, Antony já teria recusado propostas tanto do Brasil quanto da Arábia Saudita. No Benfica, teria uma grande oportunidade de recuperar o status de “mágico”, mas como as negociações não avançaram, a solução pode acabar sendo mesmo um retorno ao Betis.

