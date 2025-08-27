Recado de Antony para Ruben Amorim no United? Veja a publicação

© Getty Images

Antony recorreu às redes sociais, nesta quarta-feira, para publicar três frases impactantes em uma mensagem que é, ao mesmo tempo, inspiradora e enigmática, diante do impasse sobre seu futuro no Manchester United.

“A dor te torna mais forte. O medo te torna mais corajoso. A paciência te torna mais sábio”, escreveu o jogador nos stories do Instagram, acompanhando o texto com a imagem de um leão ao fundo.

Afastado por Ruben Amorim no meio da última temporada, o atacante brasileiro disputou apenas 14 jogos (e marcou um gol) na primeira metade do campeonato pelo clube de Old Trafford. Desses, nove partidas foram sob o comando do ex-treinador do Sporting, enquanto as outras cinco aconteceram ainda durante a gestão de Erik ten Hag.

O empréstimo do atacante de 25 anos aconteceu em boa hora e, pelo clube espanhol, ele marcou nove gols e deu seis assistências em 26 partidas, ajudando a equipe andaluza a eliminar o Vitória de Guimarães (6 a 2 no agregado) e a chegar à final da Conference League.

Contratado junto ao Ajax em 2022/23, Antony voltou aos red devils na pré-temporada, mas acabou rapidamente “descartado” dos planos de Ruben Amorim para a nova época. O Real Betis deseja renovar o empréstimo do jogador, mas o Manchester United prefere uma venda definitiva, também para recuperar o investimento de cerca de 95 milhões de euros feito junto ao clube holandês.

Benfica chegou a demonstrar interesse?

Antony tem apenas mais um ano de contrato, e o Manchester United sabe que esta pode ser uma das últimas oportunidades de evitar perdê-lo de graça – seja através de uma transferência definitiva, que garantiria retorno financeiro imediato, ou via novo empréstimo, que poderia valorizar o atleta para uma venda posterior. O Benfica chegou a sondar a situação.

O atacante, aos 25 anos, sabe que atravessa uma fase crucial da carreira para colocar em prática o potencial que sempre lhe foi atribuído desde jovem. Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2026 está a menos de um ano de distância, e ele precisará mostrar serviço para convencer Carlo Ancelotti.

Ciente de que o mais importante agora é priorizar o aspecto esportivo, Antony já teria recusado propostas tanto do Brasil quanto da Arábia Saudita. No Benfica, teria uma grande oportunidade de recuperar o status de “mágico”, mas como as negociações não avançaram, a solução pode acabar sendo mesmo um retorno ao Betis.

