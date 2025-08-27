Ancelotti convoca Jean Lucas, do Bahia, para jogos das Eliminatórias

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia Jean Lucas, do Bahia, foi convocado nesta quarta-feira (27) pelo técnico Carlo Ancelotti para as partidas do Brasil contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Revelado na base do Flamengo, o jogador de 27 anos foi chamado para o lugar de Joelinton, que sofreu uma lesão na coxa em sua última partida pelo Newcastle, contra o Liverpool, na segunda-feira (25), pelo Campeonato Inglês.

Um dos destaques do Bahia -quarto colocado no Campeonato Brasileiro-, Jean Lucas era um dos nomes na pré-lista enviada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aos clubes.

Ancelotti esteve na Fonte Nova, em Salvador, para acompanhar a partida entre Bahia e Santos pela mais recente rodada do Brasileiro, no domingo (24). O jogo terminou com a vitória do time da casa por 2 a 0.

É a primeira convocação do meio-campista para a seleção brasileira. Ele fez 41 partidas pelo Bahia em 2025, com seis gols e uma assistência.

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado após ter sofrido uma lesão muscular na panturrilha, na goleada de 8 a 0 sobre o Vitória, na segunda-feira. Neste caso, não será chamado um substituto.

Convocados pela primeira vez por Ancelotti, Caio Henrique, do Monaco, ou Douglas Santos, do Zenit, são as opções para assumir a lateral esquerda.

Já classificada para o Mundial, a seleção brasileira vai encarar o Chile no dia 4, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, viajará até El Alto, cidade da Bolívia com uma altitude superior a 4.000 metros, onde enfrentará o time da casa no dia 9, às 20h30.

Com 25 pontos, a equipe brasileira está na terceira posição das Eliminatórias e não tem mais chances de alcançar a Argentina, que soma 35. Empatado com o Equador, o Brasil disputa o segundo lugar do torneio.

