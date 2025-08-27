Câncer no pênis e parte do membro amputado! Jogador é exposto pela ex

© Vinnicius Silva/Cruzeiro E.C.

O volante Bruno Silva, atualmente no Rio Branco, do Espírito Santo, e a biomédica Andressa Marinho estão em processo de separação. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (26), Andressa acusou o ex-Botafogo e Cruzeiro de traições e agressões. Ela também revelou que o jogador, de 39 anos, precisou amputar parte do órgão genital após ser diagnosticado com câncer.

“Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito”, escreveu Andressa. O casal tem dois filhos. A influencer destacou ainda que permaneceu ao lado do volante durante o tratamento da doença.

Carreira no futebol

Bruno Silva construiu carreira de destaque em grandes clubes do Brasil. No Botafogo, foi peça importante da equipe que chegou às quartas de final da Libertadores, eliminada pelo Grêmio, que viria a ser campeão naquele ano.

O bom desempenho o levou ao Cruzeiro, onde conquistou o principal título da trajetória: a Copa do Brasil. O volante também vestiu as camisas de Fluminense, Internacional, Avaí e Bahia.

Câncer e amputação

Segundo Andressa, o diagnóstico de câncer levou o jogador a amputar parcialmente o órgão genital. “Eu não o abandonei nem mesmo quando descobri que, por causa do câncer, teria que amputar parcialmente seu órgão. Fui boa mulher!”, escreveu.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bruno relatou que começou a sentir dores após uma partida pelo Remo, em 2022. Exames constataram a presença de um carcinoma maligno na região da virilha.

O volante foi submetido a cirurgia como forma de tratamento. Ele contou que recebeu apoio da esposa durante o período de recuperação e conseguiu retornar aos gramados quatro meses após o procedimento.

Leia Também: Paquetá perdeu dinheiro, alegria e relações familiares até absolvição